Pracovat z domova je pro Čechy stále běžnější. Evropskému žebříčku vévodí Nizozemci

V Nizozemsku, kde je home office nejběžnější, takto obvykle pracuje 14 procent lidí. Z domova naopak méně často pracují Bulhaři, Italové, Řekové nebo Slováci. Home office v EU využívají častěji ženy (5,4 procenta) než muži (4,8 procenta) a také živnostníci (36,9 procenta) proti zaměstnancům (4,2 procenta).

„Pracovat z domova nebo na dálku je mezi Čechy stále běžnější. Alespoň občas si home office vezme přibližně 280 tisíc českých pracujících. Ještě před deseti lety to bylo o 85 tisíc lidí méně,“ uvedl Jan Krupička z projektu Evropa v datech. Nejčastěji home office využívají po Nizozemcích Finové (13,3 procenta) a Lucemburčané (11 procenta). Nejméně často pracují z domova Bulhaři (0,3 procenta) a Rumuni (0,4 procenta).

Záleží na věku a pozici

Rozdíl panuje také mezi pohlavími. Extrémním případem je v tomto ohledu Turecko, kde z domova pracuje jedenáctkrát více žen než mužů (7,7 procenta žen proti 0,7 procenta mužů). Naopak v Černé Hoře a Makedonii je rozdíl mezi muži a ženami největší ve prospěch mužů. Také v Česku mírně převažuje počet mužů občasně pracujících z domova nad ženami (9,8 procenta proti 8,9 procenta).

Firmy podle studie společnosti Deloitte neposkytují volnost každému. Home office je častější mezi zkušenými lidmi na manažerských pozicích (69 procent) než u pracovníků na středních (40 procent) a nižších pozicích (36 procent), upozornil ředitel poradenství v Deloitte Pavel Šimák. I podle Eurostatu využívají téměř ve všech evropských zemích práci na dálku častěji lidé ve věku od 40 do 59 let než ti ve věku do 39 let. Výjimku představují jen Slovensko, Estonsko a Makedonie.

Oblasti přiléhající velkým městům

Možnost práce na dálku často využívají zejména pracovníci, kteří bydlí v oblastech přiléhajících k velkým městům. V České republice jde zejména o střední Čechy. Ty patří mezi tři desítky evropských regionů, odkud do jiného regionu dojíždí více než pětina pracujících, v tomto konkrétním případě tedy do Prahy.

Nizozemsko jako velmoc v práci na dálku má takové regiony tři, a to Flevoland, Drentsko a Utrecht. Nejvýše se ovšem v žebříčku dojíždění do jiného regionu umístil Vnější Londýn – Jih, odkud do jiného regionu dojíždí téměř 62 procent pracujících. V Česku do zaměstnání do jiného regionu dojíždí průměrně 5,8 procenta pracujících, na Slovensku 4,9 procenta.