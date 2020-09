Řada firem nechala od začátku krize zaměstnance doma. Odbory pro ně žádají příspěvky za energie

Před půl rokem nastoupila 32letá Kateřina z Prahy na nové místo jako projektová manažerka. Na pracovní stůl v kanceláři si ale věci vyskládat nestihla, zaměstnavatel ji ihned poslal pracovat na home office. S novými kolegy se tak Kateřina nikdy nesetkala a přestože s nimi denně věci řeší na poradách, nemá tušení, jak vlastně vypadají.

„Ani nemám obličeje ke každodenním ‚callům‘ s lidma, se kterýma se bavím, protože vlastně nemáme ani videa. Možná, že kdyby zůstala ve staré práci a byla tak dlouho na home officu, budu to vnímat jinak. Nikdy bych nečekala, že pracovní život je pro mě tak zásadní,“ říká Radiožurnálu.

Podobně jako Kateřinin zaměstnavatel se rozhodlo své pracovníky i chod společnosti chránit 11 procent firem v Česku, které zavedly trvalý home office. Vyplývá to z průzkumu společnosti Manpower Group. Podle jejího analytika Jiřího Halbrštáta pak více než třetina firem stále nechává své zaměstnance pracovat z domova aspoň částečně.

„Opravdu firmy většinou naslouchají požadavkům zaměstnanců. 38 procent zachová částečný home office, 33 procent zachová flexibilní pracovní dobu,“ přibližuje.

Paušál na energie

Jednou z firem, která omezila počet lidí pracujících v kanceláři, je i operátor Vodafone.

„Zaměstnance kvůli pandemii koronaviru žádáme, aby v maximální možné míře pracovali z domova. Kapacita centrály ve Stodůlkách je omezená na maximálně 25 procent. Kromě toho, že si mohou domů zapůjčit třeba monitory, chceme, aby i jejich domácí kancelář byla ergonomičtější a připravili jsme pro ně slevy na židle a další nábytek,“ vysvětluje mluvčí společnosti Ondřej Luštinec.

Práce z domu se totiž může prodražit, a to nejen kvůli vybavení. Odbory proto v uplynulých měsících začaly s firmami vyjednávat o tom, aby svým pracovníkům na home office posílaly také paušální částku jako příspěvek na spotřebovanou elektřinu, vodu nebo teplo.

„Jsou zaměstnavatelé, kteří to vzali opravdu velmi seriózně s tím, že určitá paušální náhrada opravdu vznikla, protože v tu chvíli, kdy ten zaměstnanec je na home office doma, tak má zaměstnavatel samozřejmě nižší náklady na svou činnost. Ale jsou i takoví, kteří to berou tak, že žádná náhrada nebude,“ pokračuje předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula.

Na druhou stranu ale zaměstnanci ušetří třeba na dopravě do práce, a to nejen peníze, ale i čas. Podle aktuálního průzkumu agentury Ipsos pro společnost Amazon utratí Češi za dopravu do práce průměrně přes 1100 korun měsíčně a pouze každý třetí pracovník stráví na cestě méně než půl hodinu denně.