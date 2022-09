‚Nejistota na trhu je velká.‘ Podle Hospodářské komory není jasné, na koho se pomoc dostane

Vláda schválila podporu podnikům s velkou energetickou náročností. Těch se totiž netýká zastropování cen schválené v pondělí. Na kompenzace bude vyčleněno 30 miliard korun, podniky o ně budou moci žádat od začátku listopadu. Svaz průmyslu a dopravy podporu vítá, obává se ale, že pomoc nebude pro mnoho firem dostatečná. Praha 18:02 15. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nejistota ohledně cen energií je velká (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Kompenzační program vznikl na základě tzv. dočasného krizového rámce, který státům EU umožňuje podporovat podnikatele v důsledky protiruských sankcí a vysokých cen energií. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) uvedl, že o tuto podporu budou moci žádat firmy v zemědělství, lesnictví, ale také v těžebním nebo zpracovatelském průmyslu.

Na základě představeného návrhu evropského nařízení by se další pomoci měly dočkat i malé a střední podniky, které potřebují vysoké nebo velmi vysoké napětí. „Firmy budou moci podle aktuálního návrhu čerpat pomoc až ve výši 80 procent spotřeby za posledních pět let,” uvedl na včerejší tiskové konferenci premiér Petr Fiala (ODS). Na tuto pomoc vláda plánuje rozdělit dalších 30 miliard korun.

Vládní rozhodnutí silně kritizuje opozice. Podle místopředsedy ANO Karla Havlíčka je pomoc nedostatečná a opožděná.

Průmysl pomoc vítá

Svaz průmyslu a obchodu podporu vítá, vyjádřil ale obavu o nedostatečnosti pomoci velkým podnikům. V tiskové zprávě rovněž vyzval ministerstvo průmyslu a obchodu aby byl proces co nejjednodušší.

Schválenou pomoc kvituje i Hospodářská komora, přesný odhad, jak dlouho prostředky vystačí, však zatím nemá. „Jakoukoli pomoc vítáme, samozřejmě bude záležet na tom, kolik z té pomoci a za jakých podmínek kdo dostane,” rozvádí Radek Jakubský, viceprezident Hospodářské komory.

Dosavadní vládní kroky navíc zatím nevedou k větší jistotě podniků.

„Pan ministr oznámil, že to bude zhruba osm tisíc firem, ale neřekl jakých. V Česku je zhruba jeden a půl milionu podnikajících subjektů. Dá se předpokládat, že to budou ti energeticky náročnější, ale není jasné, kdo do toho bude spadat,” popisuje Jakubský. „Ta nejistota je tady poměrně velká. Povede to ke spekulacím.”

„Musíme počkat na to, jak budou schváleny parametry a podle čeho se to bude posuzovat. Musíme se podívat, kolik je to podniků, a potom se může udělat odhad, jestli bude částka dostatečná,” dodává Jan Vízner, prezident Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů.

Revize trhu s elektřinou

Vláda v rámci českého předsednictví rovněž bude spolupracovat s Evropskou komisí na snížení cen energií a revizi trhu s elektřinou. V EU momentálně panují velké cenové nesrovnalosti mezi jednotlivými trhy, které silně ovlivňují konkurenceschopnost podniků.

„Podmínky pro maloodběratele a ty napojené na vysoké napětí se budou lišit“ Radek Jakubský

„EU by měla najít řešení pro vyrovnání konkurenčních podmínek, aby v Evropě byly podmínky rovné pro všechny podnikatele,” tvrdí Jakubský.

Připravované opatření na základě představeného návrhu evropského nařízení paradoxně podmínky zhoršuje.

„Podmínky se budou lišit pro maloodběratele a pro ty, kteří jsou napojeni na vysoké napětí. V jednom oboru budou dvě firmy, které jsou konkurenční, jedna připojená v maloodběru a druhá na vysoké napětí,” popisuje Jakubský. „Vznikne tam velká disproporce.”