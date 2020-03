K akutní záchraně ekonomiky před kolapsem je třeba 40 miliard, říká Hospodářská komora

Živnostníci a zaměstnavatelé postiženi preventivními kroky vlády proti šíření koronaviru naléhavě žádají o okamžitou pomoc státu. Podle odhadů Hospodářské komory ČR stát musí k záchraně ekonomiky před kolapsem v následujících třech měsících vedle programů Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) připravit přibližně 40 miliard korun. Uvedl to prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý. Praha 17:20 17. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimír Dlouhý | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Peníze by podle něj měly jít v první řadě na úhradu mezd a režijní výdaje. Obchody a služby, které nejsou uzavřené, žádají o co nejrychlejší dodávky roušek a dezinfekcí. Mnohé provozy paralyzuje strach pracovníků, dodal Dlouhý.

„Na tuzemské podniky a hospodářství může aktuální situace dolehnout více než krize z roku 2009. Stát musí okamžitě zajistit pomoc podnikatelům a jejich zaměstnancům. Je nezbytné teď udržet v chodu aspoň ty obchody a služby, které jsou povolené. Jejich zaměstnanci proto potřebují hlavně vybavit ochrannými pomůckami,“ uvedl Dlouhý.

Situace se podle něj začíná dramatizovat i v obchodech s potravinami a drogistickým zbožím. Hlavně na vesnicích hrozí uzavření prodejen a přerušení zásobování obyvatel, protože zaměstnanci nechtějí bez ochranných pomůcek pracovat.

Podle komory bude muset vláda přesunout co nejvíce peněz na mzdy, odvody a režijní výdaje. Peníze v objemu 40 miliard korun musí podle Dlouhého přijít do deseti dní. V existenčních problémech se navíc ocitli živnostníci. Kvůli tomu, že jim byla živnost zakázána, ze dne na den nemají na nájmy ani na živobytí pro své rodiny, podotkl Dlouhý.

Hlavně živnostníci a firmy s malým počtem zaměstnancům žádají konkrétní pomoc. Chtějí, aby jim stát odložil povinné platby, úroky i pokuty z prodlení plateb. Naopak velké firmy teď potřebují kompenzace za výplaty náhrad zaměstnanců, dodal Dlouhý.

Dlouhý v prohlášení pro tisk také uvedl, že nechce kritizovat vládu, která je v těžké situaci. „Ale musím konstatovat, že jsem značně nervózní,“ uvedl. Ekonomika musí být hned po epidemiologické situaci jasnou prioritou, míní. Stát se podle něj ke konkrétním opatřením dobírá pomalu. „Registrujeme ochotu státu přihlásit se s pomocí, ale nemůžeme být svědky kompetenčních sporů, přehazování materiálů,“ uvedl.

Aktivace kurzarbeitu

Ocenil například odklad termínu pro podání daňového přiznání. „Pomoc musí přijít rychle, efektivně a bez velkého váhání. Potřebujeme kurzarbeit, vědět, kdo a jak bude hradit ošetřovné, aktivovat činnost Sněmovny,“ uvedl. Pokud by poslanci jednali ve stavu legislativní nouze, musí to podle něj být rychlé. „Pokud by se i v takovém případě jednalo o změně zákona čtyři až pět týdnů, je to špatně,“ řekl Dlouhý.

Aktivace tzv. kurzarbeitu, tedy situace, kdy se zaměstnancům zkrátí pracovní doba a ušlý příjem jim doplatí stát, pomůže všem zaměstnavatelům bez ohledu na jejich velikost. Bezúročné či laciné půjčky zase nejvíce potřebují firmy v cestovním ruchu. Pro živnostníky ale nejsou půjčky od státu řešením jejich existenčních problémů, upozornil Dlouhý.

Vyzval současně města a obce, aby následovaly kroky pražského magistrátu v pomoci firmám. Po jednáních s Hospodářskou komorou Praha nebude jako pronajímatel obchodních a kancelářských budov přistupovat k restrikcím či penále a umožní nájemcům přinejmenším pozdější platby.

Dlouhý žádá města a obce, aby firmám umožnily snížení nebo odklad úhrady nájemného, popřípadě aby alespoň nezaplacený nájem nebyl důvodem k vypovězení smlouvy. Ve vyjednáváních firem s městy jsou připraveny pomoct krajské a regionální hospodářské komory po celé zemi, uzavřel Dlouhý.