Rekordní expanze ekonomiky nepřináší všem Američanům stejné výhody, varují odborníci

Americká ekonomika minulý měsíc zřejmě překonala důležitý milník a zažívá nejdelší období ekonomické expanze. Ekonomika pokračuje v expanzi už přes deset let. Podle údajů National Bureau of Economic Research nyní ekonomika roste 121. měsíc za sebou, tedy od konce velké recese v červnu 2009, uvedl server foxbusiness.com. Předchozí rekord trval 120 měsíců - od března 1991 do března 2001.

New York 20:27 1. 7. 2019 (Aktualizováno: 21:45 1. 7. 2019)