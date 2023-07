Jen hotovost? Bezhotovostní platby budou dříve či později všude, věří šěf Sdružení pro bankovní karty

Podniky, které přijímají platby kartou, mají v průměru vyšší příjmy. „Tohle je bezpochyby motivující. Tím, že akceptujete karty, dáváte možnost zaplatit daleko většímu segmentu klientů a návštěvníků vaší provozovny,“ je přesvědčený výkonný ředitel Sdružení pro bankovní karty Roman Kotlán. To, že některé podniky se vrací jen k hotovostním platbám, označuje v pořadu Dvacet minut Radiožurnálu za mediální bublinu. Praha 0:10 28. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Moderně uvažující člověk platební prostředky využívá v rámci bezhotovostních transakcí, tvrdí Roman Kotlán (ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Spolu s dalšími partnery a zástupci z gastro oboru jste představili aktuální informace o využívání platebních terminálů, karet a elektronických platebních metod vůbec. V prvním čtvrtletí tohoto roku počet platebních terminálů poprvé od roku 2018 klesl. Proč?

Ono je to možná trochu zavádějící. On klesl, když vezmeme jako základnu konec roku 2022. Během prvního čtvrtletí tam nějaký pokles byl, nicméně když to vezmeme meziročně v prvním čtvrtletí 2023 a 2022, je tam meziroční nárůst v řádech několika procent, takže růstová trajektorie je v zásadě v Česku i nadále zřejmá.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 EET není tím hlavním bodem, jestli restauratéři karty akceptují či neakceptují. Roli hrajou konkrétní věci, které gastro sektor provází. V jiném sektoru služeb takové výkyvy nejsou, říká výkonný ředitel Sdružení pro bankovní karty Roman Kotlán

Nicméně ten propad, který jste zmínil, tam samozřejmě je. Ono to souvisí hodně s ekonomickou situací a dopady krize. Celá řada obchodníků v podstatě ukončí svou činnost a vrátí terminály.

Ale zároveň víme, že klesá ochota podnikatelů v restauratérství přijímat bezhotovostní platby. Je to tak?

V tom bych trochu polemizoval. Je zřejmé, že gastro obor má svá specifika. Celá řada provozoven pracuje výlučně s hotovostí nebo v kombinaci hotovosti a bezhotovostní transakce. Žije si to svým vlastním životem.

Nicméně moderně uvažující člověk, který žije v rámci nějakého technologického rozvoje, samozřejmě platební prostředky využívá v rámci bezhotovostních transakcí, ať už to jsou karty, mobily i QR kódy.

Kartou, či hotově? ‚Dát bance 1,5 procenta z tržby je nepřijatelné,‘ míní spolumajitelka Labské boudy Číst článek

Trochu jste se vyhnul odpovědi. Poslední dobou hodně čteme právě o tom, že se lidé setkávají s neochotou, zejména právě v gastro oboru, přijímat bezhotovostní platby. Máte takové informace, anebo je to jen zdání a statisticky to nehraje žádnou roli?

Podle mého názoru je to trochu přifouklá mediální bublina letošního léta. Vzniklo to možná někde v Karlových Varech, možná v nějakých regionech, někde na festivalu a v některých kempech. Myslím si, že to je vytržené z kontextu. Samozřejmě někteří obchodníci v kempech nebrali karty už v loňském roce. Neberou je ani teď. Jak jsem zmínil, ten gastro obor má trošku specifika.

„Zrušení EET byla zbytečná chyba,“ tvrdí analytik Deloitte David Marek. Co myslíte? Pomohlo by znovu zavedení elektronické evidence tržeb, jak se o tom často diskutuje?

Na to se různí názory. Různí se názory v odborné části, ať už v bankách nebo technologických společnostech, které poskytují v rámci sektoru služby akceptace platebních karet a zúčtování transakcí.

Domnívám se, že díky tomu, že Česko je skutečně konsolidovaný trh, na jednu stranu liberální, ale natolik svázaný s nejmodernějšími technologiemi, že dřív nebo později se v podstatě přelije možnost úhrady bezhotovostně i tam, kde to možné dnes není.

„Akceptováním karty dáváte možnost zaplatit daleko většímu segmentu klientů.“

Ať už kartami, mobilem, hodinkami, náramkem. Ty důvody se kolikrát různí. Od některých technologických, že tam není třeba signál, až po ty, které jsme zmínili jen spekulativně.

Takže EET vám nechybí?

Já si myslím, že EET není úplně tím hlavním bodem, jestli karty akceptují, nebo neakceptují. Už v loňském roce bylo EET v podstatě na ústupu. Je to otázka spíš zaměření se na konkrétní věci, které gastro sektor provází. Když si vezmete jiné sektory služeb a maloobchodu, tak takovéto výkyvy tam rozhodně nejsou.

Obchodníci často uvádějí, že ruší nebo vrací terminály, pokud nekončí, kvůli tomu, že jsou vysoké bankovní poplatky. Pojďme si uvést příklad. Jako obchodník inkasuji 1000 korun při platbě kartou. Dá se říci, jaké z toho budu mít poplatky?

Tady bych možná uvedl jeden tradiční fenomén, který pochází z 90. let a říká, že zúčtování karetních transakcí je drahé.

Klesá zájem nakupovat u obchodníků, kteří neakceptují karty. Přibývají Češi, kteří nenosí peníze Číst článek

Dnes i díky technologiím a díky robustním objemům, které se zpracovávají na tuzemském trhu, jsou náklady na pořízení platebního terminálu pro některé obchodníky zdarma, pro některé na základě nějakých dvoustranných smluv.

A samotný provoz? Když jste zmínil tisíc korun, tak zhruba jedno procento obchodník odvede.

Člen představenstva Hospodářské komory Luboš Kastner v pořadu Pro a proti tvrdil, že obchodník, který akceptuje bezhotovostní platby, má v českém průměru v gastronomii o 15 procent vyšší tržby. A podle ředitele společnosti Dotykačka Petra Menclíka mají dokonce restaurace přijímající platební karty v průměru o 30 procent vyšší návštěvnost než podniky pouze s platbou v hotovosti. Může to být motivující prvek?

Bezpochyby je to motivující prvek. Tím, že akceptujete karty, dáváte možnost zaplatit daleko většímu segmentu klientů a návštěvníků vaší provozovny.

Samozřejmě leckdy se srovnává Praha, velká města nebo turisticky atraktivní místa s nějakými zapadlými vesničkami. Takže pokud nás někdo poslouchá, řekne: „Ano, tak přijďte k nám a uvidíte, jaké to je.“

Proč polovina Čechů platí v zahraničí jen hotově? Jak to u nás vypadá s platbou přes QR kód? A čím budeme platit za 20 let? Poslechněte si celý rozhovor.