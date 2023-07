Klesá zájem nakupovat u obchodníků, kteří neakceptují karty. Přibývají Češi, kteří nenosí peníze

67 procent Čechů platí jen bezhotovostně, tedy platební kartou nebo třeba hodinkami. Ukázal to průzkum KB SmartPay, který probíhal v prosinci loňského roku a také červenci letošního roku, pokaždé na vzorku 550 respondentů. Pětina Čechů navíc u sebe už nenosí žádnou hotovost. Ti, kdo v peněženkách ještě mince a bankovky mají, nosí nejčastěji částky mezi 300 a 800 korunami. Praha 10:01 27. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pokud platíme bezhotovostně, tak stále vede platební karta, ale dohání ji placení mobilem. Platí tak už každý třetí (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Většině Čechů podle průzkumu vadí, když obchodník karty nebere. V takovém případě – a pokud u sebe nemají dostatečnou hotovost – si bezmála 60 procent lidí zboží jednoduše nekoupí a od obchodníka odchází. Počet takových lidí se za posledních šest měsíců zvýšil o devět procentních bodů.

Naopak klesá počet těch, kteří jsou ochotní od pokladny obchodu odejít k bankomatu a pak se zase vrátit, a to o 12 procentních bodů.

Tématem letošního léta je neochota některých obchodníků přijímat platební karty. Někteří novým technologiím nevěří, jiní se zase vymlouvají na poplatky za pronájem terminálu.

Jak jsou v průměru vysoké, doplňuje Jitka Palatová, generální ředitelka KB Smart Pay: „Ceny se pro koncové zákazníky pohybují od půl procenta do dvou procent. V průměru se vážená cena pohybuje okolo jednoho procenta.“

To znamená, že v průměru z jedné zaplacené tisícovky od zákazníka odvede obchodník deset korun. A tento poplatek se dělí mezi tři subjekty: část dostane vydavatel karty zákazníka, část jde karetní asociaci a zbytek je poplatkem za transakci.

Vyšší počet terminálů

Podle Luboše Kastnera, viceprezidenta Hospodářské komory a také člena představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků a majitele jedné z pražských restaurací, se poplatky za karty vždy vyplatí.

„Když se podíváme na tržby u těch, kteří akceptují platební terminály, tak je tam násobně větší obrat. Když si vezmu náklady na to, co je spojeno s bezhotovostní platbou, a se svojí znalostí gastronomického provozu, kterou mám, tak je to výrazně ziskové rozhodnutí,“ vysvětluje Radiožurnálu.

To potvrzují i data společnosti Visa. Tržby obchodníků, kteří přijímají karty, jsou zhruba o desetinu vyšší. Navíc platba kartami už není jen doménou velkých měst.

„Velká města táhla ten nárůst, který jsme tady popisovali. Nicméně menší sídla ho táhnou aktuálně teď. To znamená, vidíme, že dochází k dorovnávání stavu. Turisticky exponovanější místa jsou terminalizována samozřejmě více a rychleji, protože požadavek ze strany nakupujícího je tam větší,“ doplňuje country manažer společnosti Visa Petr Polák.

Podle statistik bank bylo na konci roku 2022 v Česku přes 307 tisíc platebních terminálů, o rok dříve 293 tisíc.

800 v peněžence

Právě rostoucí zájem o bezhotovostní platby dopadá na výši hotovosti v peněženkách. Češi u sebe nosí stále méně peněz. Třeba částku do tří stovek má u sebe každý pátý, necelá polovina pak disponuje osmi stovkami. Sumu nad dva tisíce mají jen čtyři procenta lidí, o dva procentní body méně než koncem loňského roku.

Pokud platíme bezhotovostně, tak stále vede platební karta, ale dohání ji placení mobilem. Tak už platí každý třetí – výrazně víc lidí než na konci loňského roku. Platby chytrými hodinkami stále zůstávají lehce v pozadí, využívají je asi čtyři procenta lidí. Banky ale očekávají, že výrazně vzroste počet takových transakcí s nástupem věkové skupiny 20 plus.