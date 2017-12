Japonsko, Izrael, Jižní Korea, Rusko, USA. Česko je největším vývozcem hraček z celé Evropské unie

Českým hračkám se daří v zahraničí - a to nejen v zemích Evropské unie, ale i v těch vzdálenějších, třeba v Japonsku nebo v Jižní Koreji. Česká republika je i jejich největším vývozcem z celé evropské osmadvacítky. Vyplývá to z údajů Evropského statistického úřadu. Jen v loňském roce dosáhl export hraček z celé unie mimo evropské státy v přepočtu 1,5 miliardy korun. Praha 8:03 18. prosince 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Plyšák (ilustrační foto) | Foto: Milan Kopecký | Zdroj: Český rozhlas

Společnost Efko vyrábí hračky už od roku 1993 ve dvou továrnách - v Novém Veselí a v Korouhvi u Poličky. Hlavní doménou této firmy jsou puzzle, společenské hry, karty nebo třeba dřevěné kostky. Už sedm let firma opět vyrábí i oblíbené Igráčky.

S hračkami z této továrny si ale nehrají jen české děti - třetina výrobků jde do zahraničí. „Naše nejčastější exportní destinace jsou Nizozemsko, Německo, ale třeba i Amerika a Jižní Korea,“ řekl Radiožurnálu jednatel společnosti Miroslav Kotík.

Už šest let po sobě tak roste společnosti Efko export o osm až dvanáct procent ročně. Podle Miroslava Kotíka je to i dobrou pověstí, kterou Česká republika ve světě má. „Česká republika je navíc považována za technicky velmi vyspělou a zdatnou ekonomiku a to všechno nám napomáhá,“ vysvětluje Kotík.

Nárůst o pět procent ročně

V cizině se daří i firmě Detoa, která vyrábí dřevěné hračky ve své továrně v Jizerských horách. Produkce hraček jim roste v posledních třech letech až o osm procent každý rok.

Jaký objem hraček putuje do zahraničí, říká jednatel společnosti Jaroslav Zeman. „My to máme zhruba tak posledních 20 let nastavené stejně, zhruba 65 procent našeho zboží končí na zahraničních trzích. Buďto hned na přímo, nebo přes české firmy, které se zabývají exportem. Nejvíc vyvážíme do sousedního Německa, Švýcarska. Japonsko je velmi silné posledních 25 let, ale vozíme i do Litvy, USA, Skandinávie. Tam, kde je silnější ekonomika, tam jsme my se svými dřevěnými hračkami,“ popisuje Zeman.

To, že jsou české hračky úspěšné ve světě, potvrzuje i tajemník Sdružení pro hračku a hru Jiří Šťastný. Posledních 10 let roste export každým rokem o pět procent.

„My u nás máme 270 českých výrobců, kteří vyrábí za necelé dvě miliardy korun, a pak tady máme čtyři zahraniční, dá se říct montovny, které vyrábí v objemu dvakrát tolik hraček. A většina hraček od těchto zahraničních výrobců jde také do zahraničí. To je Lego, Mattel, Symba a Ravensburger,“ řekl Šťastný.

Dřevěné, kovové, textilní

Doménou českých výrobců hraček jsou ty dřevěné, kovové nebo textilní - tedy plyšáci. Nejčastěji putují hračky vyrobené v Česku k dětem v rámci Evropské unie do Německa, Belgie, Nizozemska, Itálie nebo Velké Británie. „Co se týče mimo Evropskou unii, tak hodně se vyváží Japonsko, Izrael, Rusko a Spojené státy americké,“ popsal Šťastný.

Češi navíc na hračkách nešetří. Podle údajů Sdružení pro hračku a hru za ně průměrná česká domácnost utratí okolo pěti tisíc korun ročně.

Interaktivní hračky i lego

Nejoblíbenější hračkou letošního roku na internetu je podle ředitele srovnávače Heuréka.cz Tomáše Bravermana Hatchimels, hračka trochu podobná Tamagotchi. „Podobným hitem bude další zvířátko, kterému je potřeba věnovat péči, jmenuje se Noktó a je to takový interaktivní netopýr. Takovéto interaktivní hračky, které mají za cíl dítě rozvíjet, jsou opravdu velkým hitem letošních Vánoc, ale nejenom jich. Jejich cena však zpravidla bývá vyšší. Výjimkou nejsou ani tisíce korun,“ popsal Braverman.

Klasikou pod vánočním stromkem bude i lego - hlavně to s tematikou Star Wars, Minecraft nebo rytířů. Rodiče by ale při nákupech hraček měli dbát i na jejich kvalitu.

Na nebezpečné hračky se zaměřuje Česká obchodní inspekce. Ta varuje třeba před nafukovacím kladivem s delfínem, které obsahuje nadlimitní množství škodlivých látek. Stažení z trhu nařídili inspektoři v prosinci třeba i v případě dětských hracích kroužků XCCO EKO, které by mohly děti zranit.