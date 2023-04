Hrdějovická keramička propustí všechny pracovníky. Vaz jí láme málo zakázek a drahé energie

Budoucnost Hrdějovické keramiky s více než 120 let dlouhou tradicí je nejistá. Firma ke konci dubna propustí všechny zaměstnance. Důvodem jsou vysoké náklady na energie a nedostatek zakázek. Tradice tohoto řemesla v Hrdějovicích u Českých Budějovic sahá až do roku 1901, kdy se keramické předměty známé po celé Evropě začaly vyrábět. České Budějovice 14:05 22. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Malena ukazuje hrdějovickou keramiku | Foto: Matěj Vodička | Zdroj: Český rozhlas

„Tak tohle je jedna z posledních zakázek, připravujeme ji do Boršova. Uvidíme, jestli se situace nezlepší, ale teď to prostě energeticky nemůžeme utáhnout, takže jsem nucený k poslednímu dubnu propustit zaměstnance,“ říká provozovatel Hrdějovické keramiky Zdeněk Malena.

„Nemůžeme vyrábět jen na sklad, něco pálit, když nevíme, jestli to prodáme. Než stouply ceny energií, tak nás jeden výpal stál asi 2600 korun, aktuálně to vychází skoro na deset tisíc. Dneska už je velký risk pálit jen tak a platit za energie,“ dodává.

Areál keramičky i s kompletním zařízením pro výrobu vlastní obec Hrdějovice, která ho odkoupila v roce 2015 po krachu předchozího majitele.

Podle starosty Petra Stejskala se obec snaží pomoct alespoň částečně snížit náklady, dotovat soukromé podnikání ale nemůže.

„Nemůžeme si dovolit podporovat jednotlivý sektor podnikání, je to prostě podnikání jako každé jiné. Byl by to precedens vůči ostatním podnikatelům, kteří by mohli přijít, že chtějí podpořit také,“ vysvětluje.

Malované vázy z Hrdějovic podle dostupných materiálů vlastnila i britská královská rodina. Vedení obce ujišťuje, že tradici chce rozhodně zachovat.

„Budeme se jako obec snažit o zachování tradice, ať to bude třeba hledáním nového provozovatele. Pokud zůstane současný provozovatel, budeme také rádi,“ potvrzuje Petr Stejskal. I přes propouštění zaměstnanců zatím provozovatel smlouvu s obcí nevypověděl.