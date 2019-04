Během půl roku zaplatil stát za slevy v dopravě 2,73 miliardy. Nejvíce fakturují České dráhy

Slevy ve veřejné dopravě pro studenty a seniory stály za první půlrok své platnosti 2,73 miliardy korun. Ve čtvrtek to řekla mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková. Nejvíce dostaly České dráhy, a to 1,2 miliardy korun. Ministerstvo předpokládá, že ročně by náklady na slevy měly vyjít na zhruba šest miliard korun. Slevy platí od září loňského roku. Praha 17:24 25. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Jiří Špaček | Zdroj: iROZHLAS.cz

Studenti do 26 let a senioři nad 65 let mohou využívat ve vlacích a autobusech slevu 75 procent z jízdného, kterou loni schválila vláda. Slevy podle dopravců zatím zvýšily počet cestujících o několik procent.

Stát poskytování slev dopravcům kompenzuje. Dosud má ministerstvo dopravy vypočítané náklady na tyto kompenzace do letošního února.

V něm stát dopravcům proplatil přes 417 milionů korun. Zatím nejdražším měsícem byl loňský říjen, kdy kompenzace činily 512 milionů korun. Naopak v prosinci to bylo skoro o 100 milionů korun méně, což bylo zapříčiněno zejména vánočními svátky.

Nejvíce ze všech dopravců vyfakturovaly České dráhy, které dostaly téměř 44 procent z celkových nákladů na kompenzace za šest měsíců. Následovaly Arriva a RegioJet.

Slevy platí na všech vnitrostátních dálkových regionálních autobusových a železničních linkách, v rámci integrovaných dopravních systémů a také na linkách městské hromadné dopravy, které zajíždějí za hranice města. V rámci železniční dopravy platí pouze ve vozech druhé třídy.