Hrozí Tesle bankrot? Investoři varují před vážnými problémy Muskovy automobilky

Americký výrobce elektromobilů Tesla je na pokraji bankrotu, napsal nedávno investorům John Thompson, šéf společnosti Vilas Capital Management. Podle amerického webu Business Insider přitom Thompson patří mezi investiční manažery, kterým se daří dobře odhadovat vývoj na trzích. Thompson navíc není jediný, kdo na problémy Tesly upozorňuje. Palo Alto (Kalifornie) 16:50 27. dubna 2018

Loňská ztráta Tesly se meziročně téměř ztrojnásobila a dosáhla dvou miliard dolarů. To je víc než 40 miliard korun. Navíc automobilka od svého vstupu na burzu v roce 2010 nikdy nevykázala celoroční zisk a potřebuje další a další peníze od investorů.

Tesla se potýká s problémy při výrobě Modelu 3, který je klíčový pro dlouhodobý úspěch automobilky. Investor Thompson uvádí výmluvné srovnání: zatímco automobilka Ford vyrobila loni šest milionů vozů se ziskem 7,5 miliardy dolarů, Tesla vyrobila jen 100 tisíc aut a měla zmíněnou ztrátu. Přesto trhy oceňují prodělečnou Teslu vyšší hodnotou než výdělečný Ford.

O tomto nepoměru mluví i Jiří Dopita, analytik investiční skupiny Verdi Capital. „Akcie Tesly by mohly být až o 80 procent nižší, než jsou v současné době, když si vezmeme nějakou průměrnou marži, s jakou prodávají auta ostatní výrobci,“ říká Dopita pro Radiožurnál.

Investoři přesto stále Tesle věří, protože Elona Muska považují za úspěšného podnikatele a vizionáře. Tesla nabízí moderní technologie a elektromobily mají budoucnost. Automobilka se mimoto věnuje i vývoji samořiditelných aut.

„Když se podíváte do teorie marketingu, tak uvidíte, že vždycky existují takzvaní early adopters, tedy lidé, kteří kupují novinky prostě proto, aby ty novinky měli. To jsou třeba lidí, kteří stojí fronty před obchodem. Mohli by si to koupit o týden později a nic by se nestalo,“ přidává další důvod úspěchu Tesly Vojtěch Opleštil, člen expertní automobilové skupiny v poradenské společnosti PwC.

Prodeje Tesly jsou podle Opleštila tažené právě podobnými lidmi. Cena nejlevnějšího modelu Tesla 3 přitom začíná zhruba na milionu korun, hodně ale záleží na konkrétní výbavě.