Čínské technologie ve vysílačkách záchranářů? Vnitro rozhoduje o citlivé státní zakázce za miliardy

Ministerstvo vnitra bude muset v krátké době rozhodnout, jak se postaví k zařízením od čínských firem Huawei a ZTE v komplikované státní zakázce za zhruba 2,5 miliardy korun. Úřad totiž podle zjištění Radiožurnálu poslal vládě po téměř ročních přípravách návrh na vypsání soutěže na modernizaci státní šifrované komunikační sítě Pegas.

Systém Pegas patří ke kritické infrastruktuře státu, kterou používá policie a další složky integrovaného záchranného systému, zčásti pak i tajné služby. Jde tak o jedno z nejcitlivějších zařízení z hlediska bezpečnosti státu.

Podle náměstka ministra vnitra Jaroslava Strouhala navrhlo ministerstvo vysoutěžit takzvané hybridní řešení. To znamená, že chce modernizovat stávající síť pro vysílačky s hlasovými službami a k tomu chce pro integrovaný záchranný systém zajistit i vysokorychlostní přenos dat. Tedy možnost posílat třeba objemnější fotografie, videa, mapové podklady nebo další doprovodné informace.

Nynější síť Pegas totiž může pro představu přenést ze zásahu bezpečnostních složek maximálně průkazkovou fotografii či barvu auta.

Materiál pro vládu je tajný a ministerstvo tak bližší informace o zakázce nesdělilo, kromě toho, že nový modernizovaný systém musí být hotov do konce příštího roku. Poté totiž už nebude poskytovat technologickou podporu stávající síti Pegas její dodavatel, což je francouzská firma Airbus Defence zastoupená v Česku podnikem Pramacom.

Huawei přes subdodávky

Veřejné výběrové řízení tedy chce úřad podle Strouhala vypsat už letos v březnu nebo v dubnu. Záležet bude konkrétně na tom, kdy a zda kabinet návrh na hybrid schválí, a hlavně – jak dlouho poté bude ministerstvu trvat analýza rizik.

Podle výsledku této analýzy totiž bude muset ministerstvo zájemcům o zakázku už v zadávací dokumentaci jasně říct, za jakých podmínek a kde mohou případně čínské technologie použít, anebo jestli je ze soutěže rovnou zcela vyloučí. Před zařízením firem Huawei a ZTE varoval kvůli možnému zneužití k čínské špionáži na sklonku loňského roku Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

V interních materiálech týkající se modernizace Pegasu, které má Radiožurnál k dispozici, resort také s odvoláním na varování NÚKIB konstatuje, že technologie obou čínských firem by se do systému mohly dostat přes subdodávky potenciálnímu vítězi tendru. Proto se tím v zadávací dokumentaci chce vypořádat.

„V tuto chvíli dopředu nebudeme plošně žádné firmy vylučovat. Jedna věc je zajištění kybernetické bezpečnosti, ale druhá je postupovat v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, nedopustit se diskriminačního jednání, neohrozit hospodářskou soutěž a chovat se s péčí řádného hospodáře,“ uvedl pouze Strouhal.

O tom, jak se k technologii nakonec stát v zadání zakázky postaví, nechtěl spekulovat ani ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček.

O2 a Nordic Telecom

Ministerstvo vnitra se už v průběhu loňského roku sešlo v rámci takzvaných předběžných tržních konzultací s možnými dodavateli mobilních sítí pro Pegas i s Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ). Z jednání mimo jiné vyplynulo, že možností, jaké sítě pro přenosy dat v rámci integrovaného záchranného systému vůbec mají a kdo má šanci v lukrativní zakázce uspět, moc není.

Teoreticky jde o stávající 4G sítě mobilních operátorů. Na nich ale běží běžný komerční provoz a není jasné, jak by se dosáhlo přísného zabezpečení. Všichni tři operátoři, tedy O2, T-Mobile a Vodafone navíc v těchto sítích používají čínské prvky.

Naopak volné jsou fakticky LTE sítě s kmitočty kolem 400 MHz, kam zřejmě zakázka státu bude směřovat. V tuzemsku je ovšem vlastní jen dvě společnosti, a to O2 ze skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera a Nordic Telecom. Její majitelé podle dřívějších informací Aktuálně.cz s PPF dříve těsně spolupracovali, firma ale jakékoliv napojení na tuto skupinu odmítla. Zakázka každopádně jedné z firem může zajistit pro jejich síť lukrativní budoucnost.

Obě společnosti se také účastnily tržních konzultací, když vnitro začalo zakázku připravovat. „Vítáme, že ministerstvo vnitra projevilo zájem nahradit dnes již zastaralou a budoucím potřebám zcela nevyhovující síť pro záchranné a bezpečnostní složky. Již v průběhu tržních konzultací jsme deklarovali, že společnost O2 je připravena spustit do ostrého provozu moderní záchranářskou a policejní sít na technologii LTE a 5G do konce roku 2021,“ říká mluvčí O2 Hany Farghali.

Bez čínské technologie

Bez technologií čínských firem, před nimiž varoval NÚKIB, by se prý společnost O2 v případě potřeby obešla. Nyní má síť LTE podle Farghaliho postavenou na zařízení od Ericssonu. „Ve výběrovém řízení budeme nabízet řešení postavené na takových technologiích, které budou odpovídat požadavkům zákazníka. Vždy dbáme na maximální bezpečnost našich sítí,“ dodal mluvčí.

Pro mateřskou PPF jde nicméně o citlivé téma. S firmou Huawei má podepsané memorandum o spolupráci při vývoji 5G sítí a má také miliardové investice v Číně, které mohou být podle prezidenta Miloše Zemana terčem odvety Číny kvůli restrikcím pro Huawei a ZTE. Síť má navíc podle návrhu ministerstva už od roku 2021 fungovat.

Bez čínských technologií má svoji LTE síť i Nordic Telekom. Podle šéfa firmy Jana Čorneje je postavena z pěti hlavních komponentů a z toho čtyři jsou finské společnosti Nokia a jedna je americké společnosti Affirmed.

Případné vyloučení čínských firem ze zakázky by tak pro firmu mohla být výhoda. „Ta síť, jak ji máme teď, by byla připravena na takovou zakázku. Nedělalo by nám to žádnou potíž, protože tam žádnou čínskou technologii nemáme,“ dodal Čornej.

Ericsson

Mezi oslovenými firmami ministerstvem vnitra byl ještě loni vedle O2 a Nordicu třeba i zmíněný Ericsson, ale i Huawei. Strouhal nicméně upozorňuje, že šlo o nezávazné konzultace dle zákona, kdy úřad jen zjišťoval technické možnosti.

Další z dříve zvažovaných možností, jak zajistit přenos dat, bylo využití sítí na frekvenci 700 Mhz, které ke konci letošního roku uvolní televize. S nimi se počítá pro stavbu internetu 5G. Ministerstvo vnitra původně zjišťovalo u ČTÚ, zda by pro integrovaný záchranný systém bylo možné vyčlenit až třetinu těchto sítí.

ČTÚ to však podle dokumentů z jednání vnitra zamítlo z důvodu, že by se tím kapacita pro budoucí komerční využití příliš zmenšila a zhoršila by se tak i návratnost miliardových investic operátorů, kteří budou 5G stavět. Navíc zprovoznění této sítě se dá očekávat nejdříve za tři až pět let od aukcí pro zájemce. Ty mají proběhnout až ve druhé polovině letošního roku. Záchranný systém by tak třeba dalších šest let stále neměl k datům přístup.

ČTÚ počítá s tím, že v podmínkách pro operátory, kteří sítě vysoutěží, bude povinnost umožnit v případě potřeby i přenosy pro integrovaný záchranný systém. Mělo by jít ale jen o mimořádné případy, jako jsou živelní pohromy.

Hybridní síť

Modernizaci současných hlasových služeb Pegasu by měl podle záměru vnitra zařídit současný dodavatel, tedy firma Pramacom. Garantovat její fungování by měl poté až do roku 2035.

Už na tržních konzultacích nicméně firmy upozornily na to, že mobilní sítě pochopitelně dokážou přenášet i hlas a další modernizace vysílaček za řádově miliardu korun jim tak připadá zbytečná. Podle nich stát navíc věděl o ukončení podpory zařízení Pegasu několik let dopředu, a nemusel tak nyní jednat pod tlakem a poptávat hybrid.

Ministerstvo ale podle Strouhala odmítá, že by šlo stávající systém Pegas nahradit jen mobilní sítí: „Z bezpečnostního hlediska nesmí nastat situace, aby systémy pro bezpečnostní a záchranné složky nefungovaly. Musí tedy být prověřeny z pohledu uživatele, bezpečnosti či dostupnosti ještě před jejich nasazením do praxe. V tuto chvíli nejsou ještě v sítích LTE dostupné všechny funkcionality požadované složkami Integrovaného záchranného systému. Standardizovány mají být až v horizontu jednoho roku až dvou let,“ říká Strouhal. Hybridní řešení je podle něj také běžné i jinde v Evropě.

Část obří zakázky díky rozhodnutí zachovat hlasovou síť tak připadne Pramacomu. Modernizace Pegasu, který je majetkem státu, bude podle šéfa nových projektů firmy Kamila Knotka ale mimo jiné levnější než budování zcela nové mobilní sítě.

„Většinou se podobné systémy řeší právě v oddělených sítích. Tedy že je oddělená sít pro hlasovou komunikaci, která je kritická a musí mít nejvyšší zabezpečení, a pak doplňkovou sít na posílání obrazového materiálu, která nemusí kritická být,“ upozorňuje Knotek.

Pokud jde o čínské firmy Huawei a ZTE, jejich prvky Pramacom podle Knotka nepoužívá. Státní správce sítě Pegas, což je firma NAKIT vlastněná ministerstvem vnitra, se ale Pramacomu loni na podzim dotazoval na možnost zařadit nějaké komponenty od Huaweie do celé sítě.

„Protože víme, že jde o kritickou infrastrukturu, požádali jsme už na konci listopadu vlastníka, tedy ministerstvo vnitra, o explicitní vyjádření, zda smíme, či nesmíme podobnou technologii připustit ke stávajícím zařízením,“ uvedl Knotek.

V polovině prosince ale vydal varování NÚKIB a ministerstvo tak zatím neodpovědělo. Pramacom nicméně podle Knotka právě vzhledem k varování NÚKIB dál nijak nepočítá s tím, že čínské prvky v jejich nabízeném řešení použil.