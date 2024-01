Obnovení dodávek energií do Liberty se zatím neřeší. ‚Jedna strana se vymlouvá na druhou,‘ říká odborář

Zaměstnanci Ostravské hutě Liberty se měli vrátit do práce už tento týden, jejich návrat se ale posouvá. Huť Liberty Ostrava se totiž pořád nedohodla s firmou Tameh Czech na obnovení dodávek energií. Podle mluvčího firmy Patrika Šobra huť zatím neuhradila žádnou z pohledávek a s firmou podle jeho slov nejedná. „Jedna strana se možná vymlouvá na druhou,“ komentuje situaci předseda odborové organizace v ocelárně Liberty Ostrava Roman Bečica. Rozhovor Praha 20:11 8. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Liberty Ostrava | Foto: František Tichý | Zdroj: Český rozhlas

Kdy odhadujete, pane předsedo, že byste se mohli vrátit do práce?

Dneska (v pondělí, pozn. red.) nám vedení společnosti sdělilo, že máme příští úterý přijít do práce, ale v pondělí si to samozřejmě vyhodnotí a řekne nám, co bude dál. To znamená, předpokládám, že kdyby hned teď došlo k nějaké dohodě mezi Tamehem a Liberty Ostrava, tak si myslím, že by i přesto spousta zaměstnanců ještě příští týden do práce nešla.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor

Takhle to odhaduji, protože než všechna média, co Tameh dodává, by byla schopna najet, tak by to samozřejmě nějaký čas trvalo.

To tedy znamená, že byste se mohli vrátit až za dva týdny nebo ještě později?

Neumím to říct s určitou platností. Zatím jsme viděli, že jsme měli první týden. Teď už následuje druhý týden a obávám se, že nervozita zaměstnanců je velká a že už by nejraději do té práci nastoupili zítra. Ale v tuto chvíli se to zatím nejeví nějak pozitivně.

Jaké přesně máte informace o jednání mezi oběma dotčenými firmami, tedy mezi Liberty a Tamehem? Protože před chviličkou jsem tady zmiňoval to vyjádření mluvčího firmy Tameh, který tvrdí, že s ní Liberty nejedná.

To mě překvapilo, protože dneska jsem měl konkrétně dotaz. My jsme měli schůzku s vedením společnosti a nám bylo řečeno, že na intenzivní bázi s Tamehem jednají.

Návrat zaměstnanců do Liberty se odsouvá o další týden. Huť se stále nedohodla s dodavatelem energií Číst článek

My jako odbory jsme požadovaly společnou schůzku vedení Liberty Ostrava a vedení firmy Tameh, aby si ty dvě strany nemohly přehazovat „horký brambor“, ale aby před námi sdělily, jak to ve skutečnosti je. Zatím k této schůzce ale nedošlo.

A mělo by k ní dojít někdy v následujících dnech?

Měli jsme takové požadavky a zatím nás nikdo nekontaktoval, že by toho dané strany byly schopné. Ony se, nechci říct vymlouvají, ale jedna strana se možná vymlouvá na druhou, že tam je insolvenční správce a že se to musí projednat a tak dále. Moc nás to netěší, hlavně z pohledu zaměstnanců a zaměstnanosti.

Zeptám se ještě jinak: věříte tomu, že se v dohledné době firmy Liberty Ostrava a Tameh dohodnou?

Musím tomu věřit, protože jinak by to byla velká pohroma převážně pro prvovýrobu, kde by koksovna a vysoké pece už nemohly najet na ten režim. A myslím si, že by šlo o tisíce zaměstnanců, kteří by byli bez práce. Takže očekávám, že snad vezmou obě strany rozum do hrsti a že najdou společnou řeč.

Samozřejmě, že závisí hodně na Liberty Ostrava, která je podle informací velkým dlužníkem Tamehu. Takže spíš z té naší strany bych očekával nějaký větší přístup ke společnosti Tameh, aby se obě strany dohodly.

Obnova výroby

Kolik ještě zbývá času na to, aby z technologického hlediska bylo možné obnovit výrobu v Liberty?

Výroba by obnovena mohla být. Ta část se dělí na prvovýrobu a na de facto druhovýrobu. Druhovýroba by mohla i nějakou část, to znamená kulatiny a tak dále, nakoupit pro tratě částečně.

Samozřejmě už by to asi nebyla ta potřebná kvalita, kterou jsme schopni dělat přímo pro dané tratě. To je jedna věc.

No a z pohledu té prvovýroby to není vyzkoušené. Vedení nám říká, že držíme vysokou pec v teplém útlumu. To znamená, že věří, že i po více jak třech měsících bude vysoká pec schopna ještě obnovit dodávky a najet.

Liberty Ostrava má novou kolektivní smlouvu. O mzdách se bude teprve jednat Číst článek

Máte představu, jak by měla do detailu vypadat restrukturalizace Liberty Ostrava?

S tou nás nikdo zatím neseznamoval. Víme jenom to, co máme z tisku.

Předpokládám, že to znamená, že by zůstala v chodu koksovna, že by zůstala v chodu jedna vysoká pec, dvě tandemové pece na ocelárně a samozřejmě všechny navazující trati – na rourovnách a na válcovnách, výroba svodidel, výroba důlních agregátů.

Náznaky, že by nastalo větší propouštění, v tuhle chvíli zatím nemáte?

V tuto chvíli ne. Myslím si, že i kdyby ta vysoká pec zatím nenajela, tak ten proces by nebyl tak rychlý, ale byl by převážně zaměřen na zaměstnance prvovýroby.

Vy už jste nám, pane předsedo, před Vánoci říkal, že část zaměstnanců v Liberty si už našla nebo právě hledá místo někde jinde kvůli té situaci. Pokračuje to?

Každý den se setkávám se spoustou dotazů typu „Co myslíš? Jak to vyhodnocuješ?“. A já jim říkám „počkejte ještě“. Já věřím, že se podaří sjednat dohoda mezi Tamehem a Liberty a že ta prvovýroba bude v chodu.

Ale kdybych měl říct, tak odhaduju, že minimálně 500 zaměstnanců už skončilo, zhruba 300 zaměstnancům nebyly obnoveny dohody, které měly na dočasnou dobu. A odhaduju, že asi 200 zaměstnanců si už si našlo v okolí nějakou práci a už té firmy odešlo.

A další to zvažují?

Určitě to zvažují, ptá se mě na to spousta zaměstnanců. A i my jako odbory je zatím přesvědčujeme „neblázněte, zůstaňte, věříme, že snad se to rozjede“. Doufám, že se nebudeme plést.

Protože když se podíváme na ty roky, co v té firmě pracujeme, tak si myslím, že ti lidé jsou šikovní, pracovití, že si tam vydobyli své místo. A byla by škoda, aby si v padesáti letech museli hledat novou práci.

Rozhovor si můžete poslechnout i v audio verzi, je v úvodu článku.