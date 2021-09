Průměrná sazba hypoték v srpnu stoupla pošesté v řadě. Češi ale zájem o nákup nemovitostí neztrácejí

„Proti červenci klesl počet i objem zhruba o pět procent a ve srovnání s červnem o čtvrtinu. Přesto jde o nejlepší srpnový výsledek v historii Hypoindexu. Zatím se tedy o výraznějším ochlazování hypotečního trhu nedá hovořit. Zájem o hypotéky totiž v minulých letech během letních měsíců obvykle klesal,“ uvedl hypoteční analytik Fincentrum & Swiss Life Select Jiří Sýkora.

S rostoucími sazbami bude podle něho zájem o hypotéky klesat. „Očekáváme pokles v objemu poskytnutých hypoték, a to právě kvůli rostoucím cenám nemovitostí a úrokovým sazbám. Nicméně i přes pozastavení zájmu o nové hypotéky je jasné, že letošní rok bude historicky nejúspěšnějším rokem na hypotečním trhu,“ dodal Sýkora.

Za prvních osm měsíců roku sjednaly banky hypotéky za téměř 293 miliard Kč. Do konce roku by se pak objem poskytnutých hypoték mohl přiblížit hranici 400 miliard korun.

„Pokud se bude tímto tempem hypoteční trh vyvíjet i dále, je pravděpodobné, že koncem tohoto roku přesáhne objem zprostředkovaných hypotečních úvěrů 400 miliard korun. Dále je také téměř jisté, že průměrné úrokové sazby se podívají přes hranici tří procent,“ řekl Radiožurnálu regionální ředitel společnosti 4fin Vojtěch Duffek.

Růst nekončí

Růst sazeb ale není zdaleka u konce. „Aktuálně nabízí většina bank sazby pro hypotéky do 80 procent hodnoty zástavy se sazbou přesahující 2,5 procenta, a to u delších fixací. Nelze vyloučit, že ke konci roku bude průměrná sazba atakovat tříprocentní hranici, což by se stalo poprvé od roku 2013. Sníží se tím citelně dostupnost hypoték a opadne zájem o refinancování,“ odhadl pro Radiožurnál vedoucí hypotečních úvěrů Raiffeisenbank Milan Voldřich.

„V srpnu dále pokračoval růst hypotečních sazeb. I podle aktuálních nabídkových úrokových sazeb jednotlivých bank je jasné, že současná hodnota rozhodně není ta, na které se růst zastaví. Dá se tedy předpokládat, že ve druhé polovině roku se budeme čím dál víc přibližovat hranici tří procent,“ říká Sýkora.

Růst hypotečních sazeb od jara souvisí s vývojem na trhu mezibankovní úrokové sazby s delší splatností. „Pětiletý úrokový swap, který umožňuje zafixovat pevnou úrokovou sazbu a který představuje pro vývoj sazeb referenční hodnotu, vystoupal na nejvyšší úroveň za poslední rok 2,38 procenta. Vzhledem k rostoucí inflaci a očekávanému zvyšování sazeb centrální banky zdroje na trhu postupně rostou, což bude znamenat i další zvyšování hypotečních sazeb,“ uvedl poradce České bankovní asociace Miroslav Zámečník.

Během srpna zdražila hypotéky Fio banka, Moneta Money Bank a Sberbank a v první polovině září se rozhodly zvýšit úrokové sazby i největší hypoteční banky. Česká spořitelna, skupina ČSOB i Komerční banka zdražily hypoteční úvěry shodně o 0,2 procentního bodu. Od 20. září vzrostou sazby i v Air Bank, a to o 0,25 procentního bodu.

„Aktuálně nabízí většina bank sazby pro hypotéky do 80 procent hodnoty zástavy se sazbou přesahující už 2,5 procenta právě u delších fixací,“ doplnil ředitel hypoték Raiffeisenbank Milan Voldřich. Nelze podle něj vyloučit, že ke konci roku bude průměrná sazba atakovat tříprocentní hranici, což by se stalo poprvé od roku 2013. Sníží se tím citelněji dostupnost hypoték a také výrazněji opadne zájem o refinancování, dodal Sýkora.

Analytik společnosti Patron Daniel Horňák upozornil na to, že reálná průměrná sazba je dnes již vyšší. Obchody podepisované v srpnu byly rozjednané většinou v červenci, protože banky nestíhaly zpracovávat velké množství obchodů. „Sazby rostou z týdne na týden, dnes se blíží třem procentům u pětiletých fixací a budou dále růst i v návaznosti na avizované navyšování sazeb ČNB,“ poznamenal.