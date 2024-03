Hypoindex: Průměrná sazba hypoték počátkem března stoupla na 5,62 procenta

Průměrná sazba hypoték na počátku března stoupla z únorových 5,6 procenta na 5,62 procenta. Zůstává tak nadále blízko nejnižších hodnot od června 2022. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě údajů k pátému pracovnímu dni každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti. Praha 11:22 7. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít hypotéka | Zdroj: Pixabay

Ačkoliv hodnota Hypoindexu zůstala téměř beze změny, vývoj úrokových sazeb rozhodně nezahálí. Můžeme pozorovat ještě dynamičtější tendence než v předchozích měsících. Nastává výraznější rozdíl mezi sazbami krátkodobých a dlouhodobých fixací,“ uvedl hypoteční analytik Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Zatímco sazby krátkodobých fixací do tří let mají podle něj stabilně klesající trend, sazby dlouhodobých fixací nad pět let se buď nemění, nebo je banky přestávají zcela nabízet.

Například hypotéku s fixací na deset let lze nyní najít u posledních čtyř bank, zatímco ostatní banky tento produkt z nabídky stáhly.

Krok je reakcí na novelu zákona o spotřebitelských úvěrech, která stanovila, kolik může banka požadovat za předčasné splacení ze strany klienta, dodal Sýkora.

Zlevňování hypoték?

Bankovní rada České národní banky bude jednat o nastavení základních úrokových sazeb 20. března. Dvoutýdenní repo sazba by na březnovém zasedání mohla podle Sýkory klesnout až o 0,75 procentního bodu. To bude dalším impulzem pro hypoteční banky ke zlevňování hypoték.

Na konci letošního roku by se hypoteční sazby mohly snížit i ke čtyřem procentům a v příštím roce pokračovat v poklesu, odhadl.

Toto snižování cen úvěrů přinese podle něj nejen zvýšený zájem o nové hypotéky, ale také o refinancování stávajících drahých hypoték.

„Růst zájmu o koupi nemovitostí, způsobený levnějšími hypotékami, téměř jistě povede ke zvýšení cen nemovitostí určených k bydlení. To naopak může hypoteční trh brzdit,“ dodal Sýkora.

Krátkodobé fixce

Banky se začaly počátkem března předhánět v nabídkách sazeb a akčních nabídek, řekla hypoteční specialistka FinGO Jana Vaisová. Pokles sazeb se týká hlavně krátkodobých fixací.

„Klienti slyší na fixace jeden až tři roky, protože očekávají výraznější pokles právě za tuto dobu. Do dvou let by se totiž sazba hypoték mohla pohybovat kolem tří procent,“ dodala.

Oblastní ředitel společnosti 4fin Jan Schwarzbach míní, že ačkoli průměrná úroková sazba nepatrně stoupla, lze za určitých podmínek získat hypotéku i s úrokem lehce pod pěti procenty.

V současnosti to však podle něj vyžaduje splnění několika podmínek a tuto možnost nabízí minimum bank. Na druhou stranu očekává, že se brzy bude pod pětiprocentní hranicí pohybovat i průměrná sazba, což zvýší zájem o hypotéky, potažmo o nemovitosti.