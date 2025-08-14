Hypomonitor: Objem hypoték v červenci stoupl o dvě procenta na 37,8 miliard korun
Banky a stavební spořitelny v ČR poskytly v červenci hypotéky za 37,8 miliardy korun, což je proti červnu nárůst o dvě procenta. Nové úvěry bez refinancování vzrostly o tři procenta na 30 miliard korun. Úrokové sazby nových úvěrů v červenci pokračovaly v mírném poklesu a snížily se v průměru ze 4,56 procenta na 4,53 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor.
„V prvním měsíci prázdnin pozorujeme, že i přes období dovolených mírně roste hypoteční aktivita Čechů, a to jak v objemu, tak v počtu i průměrné výši poskytovaných hypoték. Příznivým signálem pro pokračování tohoto trendu směrem k zajištění vlastního bydlení je také mírný pokles úrokových sazeb,“ uvedla manažerka hypoték v UniCredit Bank Zdeňka Kovářová.
Objem hypoték v dubnu klesl meziměsíčně o dvě procenta. Češi si napůjčovali přes 32 miliard
Číst článek
Objem hypoték tak v letošním roce zatím dosáhl 222 miliard Kč, což představuje 56procentní nárůst ve srovnání lednem až červencem předcházejícího roku. Počet nových hypoték v červenci narostl meziměsíčně o 0,9 procenta na 6996 kusů, což je o 34 procent více než před rokem. Přibližuje se tak úrovni z roku 2019. Analytik České bankovní asociace Jaromír Šindel odhadl, že po sezonním očištění se jejich počet pohybuje asi 17 procent nad průměrným počtem v předchozích třech měsících.
Objem refinancovaných a navýšených úvěrů, interně či z jiné instituce, v červenci stoupl na 7,8 miliardy Kč. To je téměř dvojnásobný objem ve srovnání s průměrnými 3,9 miliardami refinancovanými v loňském roce. Podíl refinancovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých hypoték lehce klesl na 20,6 procenta.
Pokles průměrné realizované úrokové sazby u nových hypoték potvrzuje klesající trend pod pětiprocentní hranici, která byla naposledy v červenci 2024. Její červencová úroveň je tak o 0,54 bodu níže než před rokem. To snižuje měsíční splátku hypotéky přibližně o 1,5 procenta čistého příjmu žadatele, tedy o 1400 Kč. Ale průměrná velikost nově poskytnuté hypotéky v červenci dále stoupla na 4,28 milionu korun, což meziročně zvedlo průměrnou měsíční splátku téměř o 2800 Kč, tedy přibližně o 2,9 procenta příjmu žadatele.
Průměrná velikost skutečně nově poskytnuté hypotéky v červenci mírně stoupla na 4,28 milionu Kč, více než o jedno procento meziměsíčně. Je o 14 procent vyšší než před rokem. Tržní úrokové sazby, které mají klíčový vliv na hypoteční sazby, v červenci v Česku pokračovaly v růstu a dále tak limitují cestu k dalšímu poklesu hypotečních sazeb, upozornil Šindel.