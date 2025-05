Hypoteční sazby klesají. ‚Je to ale pomalý postup, i kvůli nejistotě spojené s Trumpem,‘ říká analytik

Průměrná sazba hypoték na počátku května poprvé od jara 2022 klesla pod pět procent, proti předchozímu měsíci se snížila o 0,05 procentního bodu na 4,96 procenta. Vyplývá to z údajů Swiss Life Hypoindexu, který se zpracovává na základě nabídkových sazeb na začátku každého měsíce. Metodika odráží aktuální průměrnou nabídkovou sazbu hypotečního úvěru pro 80 procent hodnoty nemovitosti. Praha 7:20 7. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Průměrná sazba hypoték na počátku května poprvé od jara 2022 klesla pod pět procent (Ilustrační foto) | Zdroj: Profimedia

Nejvýhodnější jsou aktuálně úvěry s tříletou fixací, jejichž sazby se pohybují v průměru kolem 4,6 procenta. „Sledujeme pokračující trend velmi pozvolného snižování hypotečních sazeb,“ uvedl hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select Jiří Sýkora.

Květnová hodnota Hypoindexu podle něj odráží nejen pokračující uvolňování měnové politiky, ale i jarní akční nabídky některých bank. Snížení sazeb v uplynulých týdnech oznámily například ČSOB, Moneta Money Bank, Fio banka, Air Bank nebo Komerční banka.

„Banky zatím nesnižují hypoteční sazby tak rychle, jak by mohly, i když existují výjimky. Rovněž je patrné, že jarních akcí na podporu prodeje úvěrů na bydlení je letos méně než v minulých letech. Obojí zřejmě souvisí s tím, že jsou banky relativně spokojené s počtem i objemem nově sjednaných hypoték,“ vysvětlil Sýkora.

Výhled do dalších měsíců podle něj naznačuje pokračující pokles sazeb. Lze ale podle něj očekávat, že tempo zůstane podobně pomalé jako doposud. Pomalý pokles sazeb souvisí i s globální ekonomickou nejistotou.

Trumpův vliv

„Ve středu bude další zasedání bankovní rady České národní banky a pravděpodobně opět sníží základní úrokové sazby. Na hypoteční úvěry to ale nemusí mít výrazný dopad. Banky zatím vyčkávají, jak se bude vyvíjet situace ve světové ekonomice,“ doplnil vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select Tom Kadeřábek.

Velkou roli hraje podle něj nejistota spojená s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, jeho obchodní politikou a tím, jaký dopad může mít na českou ekonomiku i inflaci. Vliv těchto faktorů je v tuto chvíli velmi těžko predikovatelný.

„Pokud by Trump zmírnil svou rétoriku a pokračoval v ústupcích ze svých předchozích kroků, mohlo by to otevřít cestu k rychlejšímu poklesu hypotečních sazeb. Finální slovo ale stejně budou mít jednotlivé banky,“ dodal.