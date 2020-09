Poplatky za předčasné splacení hypotéky rostou. Proti zvýšení není ani resort financí

Úroky u nejlevnějších hypoték se opět dostaly pod dvě procenta, a tak řada klientů přemýšlí o přechodu k jiné bance, i když jim ještě nekončí fixace. Takový krok se ale může hodně prodražit. Banky se sice řídí stejným zákonem o spotřebitelskému úvěru, interpretují ho ale různě. Situaci řeší i ministerstvo financí. Praha 7:24 13. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle výkladu České národní banky můžou banky klientům účtovat pouze takzvaně účelně vynaložené náklady (ilustrační foto) | Foto: Fotobanka Stock Exchange, gingko2

Pětatřicetiletá Michala z Plzně se před časem rozhodla společně s manželem refinancovat hypotéku. Sazby na trhu byly výrazně níž a úspora na splátce se mladé rodině hodila. Ptala se proto v bance, na kolik by vyšla předčasná splátka mimo konec fixace.

„Naše banka vyčíslila danou částku jenom na 700 korun, což pro nás bylo zajímavé, rozhlíželi jsme se, k jaké bance bychom mohli přejít, abychom získali lepší úrokovou sazbu,“ řekla Radiožurnálu.

Podobně jako Michala uvažují ročně tisíce až desítky tisíc klientů každé z bank, kteří o předčasné splácení požádají. „Nejčastějšími důvody pro mimořádnou splátku bývá prodej nemovitosti či změna rodinných vztahů a samozřejmě také refinancování do jiné finanční instituce,“ vysvětluje mluvčí Moneta Money Bank Zuzana Filipová.

Rozdílné částky

Podle výkladu České národní banky můžou banky klientům při tomto kroku účtovat pouze takzvaně účelně vynaložené náklady. Částka se ale mezi jednotlivými finančními domy výrazně liší. Zatímco některé banky si účtují jen stokoruny, jiné žádají desítky i stovky tisíc. Například Moneta Money Bank do takových nákladů počítá pouze administrativní poplatky, Komerční banka nebo Unicredit Bank to vidí jinak a účtují si i za ušlý zisk z úroků.

Proč nově navýšila poplatky i Česká spořitelna, vysvětluje její mluvčí Filip Hrubý. „Bohužel ani po 18 měsících nepřinesla jednání s Českou národní bankou výsledek. Rozhodli jsme se začít v případě klientů žádajících o předčasné splacení hypotéky znovu uplatňovat úhradu alespoň za část nákladů, které nám s financováním každého hypotečního úvěru vznikají.“

Za co konkrétně můžou banky svým klientům při předčasném splacení účtovat poplatky, vyjmenovává mluvčí centrální banky Petra Vodstrčilová. „Typicky plat zaměstnance, který zpracovává žádost o předčasné splacení, poplatky za katastr nemovitostí, poštovné, náklady na tisk a kopírování dokumentů, telefonní poplatky či spotřebované kancelářské potřeby. Může se jednat i o poplatky na případné notářské úkony, které si předčasné splacení vyžádalo.“

Nejasný výklad

Jenže s tím nesouhlasí banky, které si na úvěry na bydlení často musí také samy půjčit. „Pokud by to bylo takto nastaveno, tak mi nedává smysl mít klasické fixační období – to znamená garanci úrokové sazby, ale pro klienta floatovou hypotéku – to znamená úrokovou sazbu plovoucí podle aktuální úrokové sazby na trhu. Klient by tak v průběhu hypotéky platil různé měsíční splátky, byla by různá výše úroků a pak dává smysl mít předčasné splacení kdykoli bez sankce,“ vysvětluje hypoteční specialista Daniel Horňák.

Nesoulad ve výkladu proto chtějí finanční instituce vyjasnit. „Banky jsou s tímto výkladem nespokojeny a pověřily Českou bankovní asociaci, abychom toto řešili. My jsme se obrátili na ministerstvo financí, říká hlavní poradce asociace Vladimír Stanjura. To potvrdila i mluvčí resortu finance Anna Fuksová.

„Ministerstvo se možnostem určité změny platné právní úpravy nebrání. Podmiňuje ji však nalezením konsensu, který vyváží zájmy bank, spotřebitelů a orgánů dohledu,“ uvedla Fuksová.

Soudní cesta

Samotná jednání o výši nákladů tak můžou trvat ještě měsíce. Podle Michala Antoše z advokátní kanceláře Šetina Komendová & Partners se tak zřejmě někteří klienti bank začnou obracet na soud.

„V případě soudního sporu bude výsledek záležet právě na tom, jak banka k výši poplatku dospěla a co konkrétně účtuje. Rozhodně nemá jít o sankci pro spotřebitele ani nemá být bance nahrazen zisk z úroků, o který přijde. Pokud banka účtuje poplatek odlišně, jedná protiprávně a vystavuje se sankcím ze strany České národní banky.“

I tak ale může už teď dlužník zdarma a bez udání důvodu splatit každý rok až čtvrtinu hypotéky – a to při výročí sjednání úvěru. Pokud se navíc dostane do tíživé životní situace, může bezplatně umořit celou částku.