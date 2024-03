Banky v únoru poskytly hypotéky za víc než 15 miliard korun. Meziročně je to dvojnásobek

Banky a stavební spořitelny v Česku poskytly v únoru hypoteční úvěry za 15,8 miliardy korun, což je proti lednu růst o 21 procent. Meziročně je to dvojnásobek. Úrokové sazby nových úvěrů zrychlily pokles na 5,36 procenta z lednových 5,54 procenta. Je to nejnižší hodnota od června 2022. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

