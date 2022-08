Kvůli zdražování hypoték klesl v Olomouci zájem o koupi nemovitostí. Lidé poptávají nájemní byty

V Česku se snižuje kvůli rostoucím úrokovým sazbám počet lidí, kteří dosáhnou na hypotéku. Dopad už to má i na realitní trh v Olomouci. Poptávka po bytech byla ve městě v posledních letech mnohonásobně vyšší než nabídka a jejich ceny se tak neustále zvyšovaly. Teď je situace spíše opačná. Olomouc 12:56 24. srpna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Odemykání dveří | Zdroj: Profimedia

„Tady nabízím panelákový byt 1+1 s lodžií po kompletní a velmi zdařilé rekonstrukci,“ ukazuje realitní poradkyně Lucie Bobková jeden z inzerátů na prodej bytů, který má právě na starosti.

Kvůli zdražování hypoték klesl v Olomouci zájem o koupi nemovitostí. Je možné, že dolů půjdou i ceny

Ještě loni na podzim by se podle ní okamžitě přihlásilo kolem 10 zájemců. Teď je situace jiná.

„Úplně se to otočilo. Byt nabízím už přes dva měsíce, prohlídka byla jenom jedna. A to navíc došlo ke snížení ceny o 150 tisíc. V tuto chvíli se byt prodává za 3 250 000 korun plus pětiprocentní provize,“ doplňuje.

To, že období, kdy poptávka po bytech v Olomouci výrazně převyšovala nabídku, skončilo, potvrzuje i šéf realitní kanceláře DACHI Marek Novotný:

„Zvyšování úrokových sazeb výrazně ovlivnilo chování klientů a poptávajících na trhu. Výrazně se snížil zájem o nákup nemovitostí. Například u segmentu panelových bytů vnímáme za poslední dva měsíce meziroční snížení zájmu až 80 procent.“

Roste zájem o nájmy

Ceny bytů v Olomouci tak pravděpodobně dosáhly svého vrcholu.

„V segmentu panelových bytů a secondhandnových bytů, tedy starších, cítíme stagnace ceny a očekáváme, že může skutečně jít dolů. Nechci odhadovat, o kolik procent. V segmentu novostaveb se zatím ceny drží, ale ten zájem je též snížen,“ doplňuje Novotný.

Podle Petra Korytara z Hanácké realitní kanceláře naopak stoupl zájem o nájemní bydlení.

„Pronájem nemovitosti je alternativou koupě. To jednoznačně. Teď pociťujeme – a ten důvod je zřejmý –, že lidé nedosáhnou na hypotéku na vlastní koupi, tak to řeší odložením koupě na neurčito s tím, že do té doby jdou do pronájmu,“ popisuje.

Pokud zájem o pronájmy nepoleví, dá se podle něj očekávat růst cen nájmů.