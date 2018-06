Nová pravidla pro hypotéky: devítinásobek ročního čistého příjmu, splátky maximálně 45 procent

Česká národní banka zpřísní od října pravidla pro poskytování hypoték o požadavky na výši příjmu. Výše dluhu žadatele o hypotéku by nově neměla překročit devítinásobek jeho ročního čistého příjmu. Žadatel by měl současně na splátku dluhu vynakládat maximálně 45 procent svého měsíčního čistého příjmu. Informovala o tom dnes ČNB v souvislosti se zveřejněním Zprávy o finanční stabilitě. Praha 10:19 12. 6. 2018 (Aktualizováno: 10:57 12. 6. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká národní banka | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rohlas

Pravidla pro výši úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti ponechala ČNB beze změny.

Veškerá omezení hypoték ze strany ČNB mají podobu doporučení bankám, protože dosud neexistuje zákon, jímž by si centrální bankéři mohli tato pravidla vynutit. Banky se nicméně těmito doporučeními většinou řídí. ČNB se snaží prosadit novelu zákona, která by doporučení přeměnila v povinnost.

K omezením trhu vedl ČNB rychlý růst cen nemovitostí i objemu úvěrů na bydlení. V případě zhoršení ekonomického vývoje by se totiž mohla řada domácností s hypotékou dostat do problémů se splácením, což by se dotklo následně i bank.

ČNB v úterý mimo jiné upozornila, že růst cen nemovitostí byl loni nejvyšší v EU, v průměru o 16 procent. Podle jejích odhadů se zvyšuje také nadhodnocení cen bytů, které ke konci roku 2017 činilo zhruba 14 procent.

České domácnosti mají aktuálně úvěry na bydlení za 1,174 bilionu korun. V uplynulém roce banky navíc poskytly významné procento hypotečních úvěrů, které ČNB považuje z hlediska ukazatelů schopnosti jej splácet z běžných příjmů za vysoce rizikové.

„S tím, jak růst cen bydlení předstihuje zvyšování příjmů domácností, se dlužníci stávají zranitelnějšími. Zároveň roste pravděpodobnost, že o úvěr budou čím dál více usilovat rizikovější žadatelé,“ uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok.

ČNB v úterý zároveň uvedla, že respektuje skutečnost, že malá část žádostí o úvěr má specifický charakter a striktní trvání na uplatnění limitů by v těchto případech mohlo vést k nadměrné tvrdosti. „U pěti procent úvěrů tak budou moci banky hodnoty překročit. V kombinaci s touto pětiprocentní výjimkou by limity zpětně splnila většina úvěrů, které byly dosud poskytnuty,“ uvedla ČNB.

ČNB zpřísnila podmínky na hypotečním trhu již několikrát. Poprvé předloni na podzim, kdy bankám fakticky zakázala půjčovat na celou hodnotu nemovitosti. V dubnu 2017 ČNB doporučila neposkytovat hypotéky nad 90 procent ukazatele LTV (poměr výše úvěru k hodnotě zástavy) a omezit i hypotéky nad 80 procent. Takových mohou banky poskytnout jen 15 procent.

Od ledna letošního roku již ČNB bankám naznačovala, že považuje za vysoce rizikové, pokud splátka dluhu přesahuje 40 procent čistého měsíčního příjmu žadatele a pokud je celková výše dluhu vyšší než osminásobek čistého ročního příjmu.