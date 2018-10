Začala platit přísnější pravidla pro hypotéky, řada lidí na úvěr už nedosáhne

Slevy využívá 30 procent zákazníků RegioJetu, říká Jančura. České dráhy čekaly větší nápor

Slevy 75 procent z jízdného pro studenty do 26 let a důchodce starší 65 let začaly platit na všech vlakových i autobusových linkách, s výjimkou městské hromadné dopravy, od 1. září.