Hypotéky v červenci podražily, klesl objem půjčených peněz a vzrostla průměrná úroková sazba

Hypotéky v červenci zas o trochu podražily. Průměrná úroková sazba v uplynulém měsíci vzrostla o setinu procentního bodu na 2 a půl procenta. Zároveň v červenci klesl objem půjčených peněz i počet uzavřených smluv. Mění se i délka fixace, pro kterou se Češi s úvěrem na bydlení rozhodují. Podle dat společnosti Chytrý Honza, která čerpala z údajů České národní banky, od roku 2016 výrazně stoupá obliba delších než pětiletých fixací. Praha 8:25 22. srpna 2018

Splátka 30leté hypotéky na byt v ceně pět milionů vyjde na zhruba 20 tisíc korun měsícně. Výši měsíční splátky ovlivní ale i délka fixace. Nejnižší úroky nabízejí banky zpravidla u tříletých a pětiletých fixací, naopak u dlouhých fixací bývají úroky vyšší.

„Je to způsobeno zákonem o spotřebitelském úvěru, jehož novelizace vešla v platnost v roce na konci roku 2016 a tolik neomezuje klienty. V případě předčasného splacení úvěru, kdy mi zbývá třeba ještě pět let do konce fixace. To znamená, že podíl výrazně vzrostl,“ vysvětluje Radiožurnálu důvody hypoteční specialista společnosti Chytrý Honza Daniel Horňák.

Rok nebo dva zpátky nabízely banky velmi nízké úroky také u fixací na 10 nebo 15 let - klidně 1,99 setiny procenta.

„Pokud se budeme zamýšlet nad tím, pro koho je krátká fixace a pro koho dlouhá fixace. Tak ty krátké fixace jsou většinou vhodné pro klienty, kteří plánují prodat nemovitost nebo chtějí ten úvěr v kratší době splatit. Dlouhé fixace jsou výhodné pro ty, co plánují rodinu, mají to na delší dobu, respektive na celý život. Chtějí vědět kolik budou 10 let každý měsíc splácet,“ vysvětluje Daniel Horňák podle čeho vybírat dobu, po kterou se měsíční splátka nemění.

Dlouhodobé fixace

Nejdelší fixaci, tedy 20letou, nabízí už třetím měsícem na trhu Česká spořitelna. Mezi nejoblíbenější ale mezi klienty nepatří.

„Více než polovinu z nově poskytovaných hypoték, tvoří hypotéky s dlouhodobými fixacemi, a to na 5, 8 a 10 let,“ popisuje Radiožurnálu mluvčí banky Lukáš Kropík o jaké fixace hypoték je mezi klienty největší zájem.

V červenci ale zájem o hypotéky oslabil - byl o ně nejmenší zájem od ledna 2016, úvěr si sjednalo zhruba 7 tisíc klientů. Vychází to z aktuálních dat serveru Fincentrum Hypoindex. Podle obchodního ředitele realitní kanceláře Bidli za pokles můžou prázdniny a dovolené. Už v srpnu ale zájem podle něj o úvěry na bydlení opět vzroste.

Zpřísnění hypoték

„Jako obvykle se dá v srpnu předpokládat nárůst a v září s ohledem na připravovaná zpřísnění hypoték ze strany České národní banky bude zájem o hypotéky i nemovitosti kulminovat,“ říká.

Podle Milana Voldřicha, vedoucího týmu hypotečních úvěrů z Raiffeisenbank, vzrostou ke konci roku skokově také úroky, a to klidně o půl procentního bodu.

„Sazby hypotečních úvěrů se za poslední tři měsíce prakticky nezměnily, přestože tržní sazby rostou. Dá se očekávat jejich růst, možná až skokový. Nebál bych se říct až ke třem procentům,“ uvádí.

Podle Milana Voldřicha po říjnovém zpřísnění podmínek na hypotéku nedosáhne až 30 procent lidí.