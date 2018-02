Hypotéky v lednu zdražily nejvýrazněji za posledních 10 let. Lidé mají větší zájem o pronájmy

Pokud někdo uvažuje o hypotéce, určitě by si měl všimnout, že úroky v lednu vzrostly nejrychleji za posledních 10 let. Podle hypoindexu společnosti Fincentrum byla průměrná úroková sazba hypoték 2, 28 procenta a dá se počítat i s dalším zdražováním. Jak to může ovlivnit trh s nemovitostmi? Praha 13:53 21. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hypotéka na bydlení (ilustrační foto) | Foto: Nattanan Kanchanaprat | Zdroj: Pixabay

Úroky z hypoték rostou proto, že Česká národní banka zvyšuje základní úrokové sazby. Udělala to už loni a letos je zvedla podruhé. To vede i komerční banky k tomu, aby zvyšovaly úroky u půjček včetně hypoték.

Bytová krize v Česku pokračuje. Ceny letos dosáhly maxima, hypotéky ještě podraží Číst článek

Přispívá k tomu i to, že zájem o hypotéky je dlouhodobě vysoký. Lidé si více vydělávají a mají více peněz nejen na běžné utrácení, ale také na investice do nemovitostí. Banky mají dostatek klientů i přes růst úroků.

Podle Fincentra si lidé v lednu vzali 7783 hypoték, což je o více než 1500 méně než v prosinci. Je ale pravda, že leden bývá obvykle jedním z nejslabších měsíců roku při pořizování nemovitostí. Nicméně analytici vesměs předpokládají, že zájem o hypotéky bude postupně mírně klesat.

Myslí si to třeba Štěpán Křeček z BH Securities: „Prostřednictvím růstů úrokových sazeb na hypotékách se sníží poptávka po nákupu nemovitostí. Díky tomu se zbrzdí růst cen nemovitostí. Současná ekonomická situace povede k dalšímu zvyšování úrokových sazeb. Lidé, kteří uvažují o hypotéce, by proto měli volit fixaci na co nejdelší dobu.“

Převis poptávky nad nabídkou

To, že úroky u hypoték dál porostou, předpokládá také Jiří Vagner, obchodní ředitel NEXT Finanční služby: „Ekonomika šlape a ČNB se snaží regulovat trh s nemovitostmi, proto budou sazby nadále růst a očekáváme, že průměrné sazby mohou v roce 2018 jít až na úroveň tří procent.“

Češi dluží rekordních 2,1 bilionu korun, půjčují si hlavně na bydlení a auta Číst článek

Nemovitosti by mohly zlevnit v menších městech, nedá se ale asi čekat výrazné zlevňování, protože nových domů se stále staví méně, než jaká je zatím poptávka. „Máme převis poptávky nad nabídkou, a to znamená, že minimálně v tomto roce pokles cen nemovitostí není reálný. Určitého obratu můžeme dosáhnout až v roce následujícím, kdy by menší poptávka po hypotečních úvěrech měla znamenat i pokles cen nemovitostí,“ upozorňuje hypoteční specialista společnosti Chytrý Honza Daniel Horňák.

Jiný zajímavý vliv dražších hypoték popisuje ředitel realitní divize společnosti Bidli Ondřej Mašín: „Pořízení nemovitosti na úvěr se stává dražším. Odráží se nám to v nájmech, kde se naopak obecně zvyšuje cena pronájmu a poptávka se zvedla meziročně až o 15 procent.“

Mnozí lidé si spočítají, že platit několik let nájem je vyjde levněji, než splácet hypotéku. A tomu odpovídá i větší zájem o pronajímání bytů či domů.