Hyundai čeká prudké zpomalení růstu ruského automobilového trhu. Místo 12,8 předpokládají pět procent

Tempo růstu ruského automobilového trhu v příštím roce prudce zpomalí, a to na pět až šest procent z předpokládaných 12,8 procenta v letošním roce. Předpověděla to podle agentury Reuters jihokorejská automobilka Hyundai Motor. Podnikatelské sdružení AEB začátkem prosince oznámilo, že prodej nových osobních a lehkých užitkových automobilů v Rusku se v období od ledna do listopadu meziročně zvýšil o téměř 14 procent na 1,625 milionu vozů.

