I lidé z vedení. V Kovosvitu podalo kvůli dlužným mzdám výpověď 178 z 220 zaměstnanců

Ve strojírenské firmě Kovosvit MAS v Sezimově Ústí na Táborsku podalo k dnešku výpověď 178 z 220 zaměstnanců. Důvodem je fakt, že jim podnik dluží od března mzdy. Výroba ve firmě je proto zastavena. Kovosvit opustili i zaměstnanci z vedoucích pozic. Uvedla to personální manažerka podniku Andrea Lammouchi. Podle jejích odhadů Kovosvit dluží zaměstnancům za mzdy přibližně 45 milionů korun. Sezimovo Ústí 15:24 31. května 2024

Společnost Kovosvit MAS Machine Tools ze Sezimova Ústí na Táborsku je od poloviny dubna v insolvenci. Firma, která přiznává závazky za více než miliardu korun, následně požádala o vyhlášení moratoria, aby získala čas na přípravu reorganizačního plánu.

„Podnik v tomto stavu není schopný provozu. Výpovědi podávala celá oddělení,“ uvedla Lammouchi. Generální ředitel firmy Jan Kočvara, který se do funkce dostal loni koncem listopadu, na svou pozici v půlce dubna rezignoval, protože nesouhlasil s postupem majitelů. Od té doby je podnik bez generálního ředitele.

„Jednal s námi jeden z majitelů (Gergely) Vesszös, ale naposledy to bylo 3. května. Nemáme ponětí, co dál s firmou bude. Zakázky bychom měli, ale když nejsou zaměstnanci, není možné vyrábět,“ řekla Lammouchi. V Kovosvitu zatím nepodali výpověď lidé, kteří jsou blízko důchodovému věku a těžko by hledali novou práci.

„Jinak většina zaměstnanců žije na Táborsku. Odhadujeme, že přibližně 60 až 70 zaměstnanců, kteří podali výpověď, se zaregistrují na úřadu práce. Ostatní budou nastupovat do jiného zaměstnaní,“ řekla. Firmu koupil v létě 2020 ruský investiční fond. Společnost má ekonomické problémy delší dobu.

Kovosvit MAS Machine Tools skončil v roce 2022 ve ztrátě po zdanění 167,2 milionu. O rok dříve měla ztrátu 134 milionů. Druhá z hlavních společností koncernu Kovosvit, Kovosvit MAS Foundry, předloni vykázala zisk 1,1 milionu korun. Výsledky hospodaření z loňského roku společnost ještě nezveřejnila.

Firma patřila do léta 2020 podnikateli Michalu Strnadovi, který ji pak za stovky milionů korun prodal ruskému investičnímu fondu Trust Union Fund. Nový vlastník převzal firmu v roce 2020 i se závazky a úvěry, které byly několik stovek milionů. Kvůli válce na Ukrajině přišla firma o všechny dodávky do Ruska, které tvořily asi desetinu všech zakázek.