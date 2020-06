‚Nutně potřebujeme další pomoc.‘Sdružení pro leteckou dopravu vyzvalo Česko, aby podpořilo aerolinky

Udržení čtyř bloků Dukovan v provozu do roku 2047 bude stát 55 miliard, uvedl nový ředitel elektrárny

Dukovanské bloky byly zprovozňované v letech 1985 až 1987. Firma ČEZ předpokládá, že by mohly dodávat elektřinu v součtu 60 let. Odstavované by tedy měly být mezi lety 2045 až 2047.