Prodala by IBM nějaké totalitní vládě špiónský software? ‚To se stát určitě nemůže,‘ říká ředitelka

S výjimkou Irska není v EU jiná země, pro kterou by byl průmysl tak důležitý jako pro nás. Průmysl vytváří v Česku skoro dvakrát vyšší procento HDP, než je evropský průměr. Podle generální ředitelky IBM Česká republika se na tom nic moc nezmění ani v budoucnu. Interview Plus Praha 23:24 13. června 2018

„Neočekávám, že by tady v budoucnu nějak klesal význam průmyslu. Spíš naopak, protože se už začala prosazovat i tzv. velká digitalizace. Jinak to nebude ani v dalších zemích,“ řekla ve vysílání Českého rozhlasu Plus šéfka IBM Zuzana Kocmaníková. Své místo tak budou mít i firmy, jak sama říká, „našeho typu“.

„Mají totiž průmyslu, ale i státní správě co nabídnout. Je to inovace, zjednodušení práce a otevření nových trhů,“ doplňuje.

Dnes je prý „trendy“ analytika a nejrůznější nástroje, jak svým zákazníkům získat potřebné informace z tak obrovského množství dat, jaká dnes sami mají.

„Hodně se věnujeme i cloudovým službám, kdy firma už nemusí mít pouze vlastní datová centra, ale využije naše, třeba jen měsíčně nebo kvartálně. Třetí oblastí je pak využití možností umělé inteligence.“

Zneužití dat nehrozí. Aspoň ne u nás...

V souvislosti se zpracováním velkého množství dat se nedá nezeptat na možnost jejich zneužití.

„U nás funguje několikakrokový systém. Nejdřív proběhne analýza konkrétního zákazníka a je velký rozdíl třeba mezi průmyslovou společností, státní správou nebo například firmou z oblasti telekomunikací. Musím ale říct, že ve většině případů nemáme vůbec přístup k datům zákazníka. Využíváme pouze analytiku, ze které pak jdou ven pouze výstupy.“

Skříně clusterového superpočítače Blue Gene od IBM | Foto: IBM

Jsou případy, že byste někdy zakázku odmítli z důvodu etiky? „Momentálně mne takový případ nenapadá,“ komentuje Kocmaníková. Na konkrétní hypotetickou otázku, jestli by např. IBM poskytla nějaké nejmenované totalitní vládě systém na sledování vlastních občanů, ředitelka říká, že ne.

„To se nám stát nemůže, protože máme tvrdé korporátní předpisy. Je tam jasně vymezeno, se kterými zeměmi spolupracujeme a které nejsou předmětem našeho podnikání. Nemůže se tak stát, že bychom jim dodali takovýto analytický software či jiné produktu,“ dušuje se.