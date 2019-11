Roční úrok 200 procent a navíc zaplacené desítky tisíc. Člověk v tísni porovnal nabídky úvěrových firem

U některých úvěrových společností mohou lidé za půjčku ve výši 50 tisíc zaplatit až o 85 tisíc korun navíc. Na dalších několik desítek tisíc je pak může přijít to, když se dostanou do potíží se splácením. Údaje vyplývají z Indexu odpovědného úvěrování, který každoročně od roku 2009 vydává nezisková organizace Člověk v tísni. Organizace do své analýzy zahrnula 35 bank a nebankovních společností, které mají povolení spotřebitelské úvěry poskytovat. Praha 13:09 26. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít U některých úvěrových společností mohou lidé za půjčku ve výši 50 tisíc zaplatit až o 85 tisíc korun navíc (ilustrační foto). | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Jako nejméně odpovědná společnost poskytující úvěry podle analýzy Člověka v tísni vyšla nebankovní instituce Centrofinance. „Roční úrok, který si účtuje za svoje půjčky, je 200 procent. V přepočtu na RPSN (roční procentní sazba nákladů pozn. red.) je to 560 procent. Takto vysoký úrok si společnost účtuje i poté, co se člověk dostane do problémů se splácením půjčky,“ řekl k jejímu výsledku pro Radiožurnál finanční analytik Člověka v tísni David Borges.

Společnost Centrofinance nechtěla analýzu komentovat. Spolu s ní se na konci žebříčku umístily společnosti Ferratum a Help Financial.

Kolik korun zaplatíte za roční padesátitisícovou půjčku? | Zdroj: Člověk v tísni

Index hodnotí společnosti podle šestnácti parametrů, které se týkají například nákladů, sankcí nebo dostupnosti a srozumitelnosti podávaných informací.

Společnosti mohly v testu Člověka v tísni získat maximálně 100 bodů. Zmíněné Centrofinance, kterou analytici vyhodnotili jako nejméně odpovědnou, jich získala 33. Naopak nejlépe si vedla Airbank se ziskem 81 bodů.

Kolik korun zaplatíte, když tuto půjčku nebudete půl roku splácet? | Zdroj: Člověk v tísni

Člověk v tísni a analytici, kteří index sestavili, varují například před splátkami, kde není stanovená pevná splátka, ale jen minimální. Některé společnosti se pak například snaží obejít zákon, podle kterého si nesmí účtovat více než jedno procento z půjčky za její předčasné splacení, vysokými administrativními poplatky.

Dvě zkoumané společnosti podle analytiků také neověřují schopnost žadatelů splácet půjčku v některém z dostupných rejstříků, přestože jim to ukládá zákon.