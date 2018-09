Do Česka míří stále více turistů z Indie, před luxusem dávají přednost památkám

Česko se stává cílem indických turistů. Jen za posledních pět let se jejich počet více než ztrojnásobil. Podle statistického úřadu jich jen v loňském roce přijelo na 86 tisíc. To je víc než třeba Bulharů, Chorvatů nebo taky Slovinců. Míří sem hlavně střední a vyšší třída, která utrácí nejen za vstupy do památek, ale také za zážitky. I to je důvod, proč řada podniků přizpůsobuje indické klientele svoji nabídku. Praha 18:50 16. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Turisté u pražského orloje | Foto: grough.co.uk / Alamy | Zdroj: Profimedia

„Tato kuchyně se specializuje na pikantnější pokrmy, hlavně pak na ryby, kuřecí a jehněčí maso s různými druhy příloh. Chuť umocňuje kari, chilli a tandoori.“

Do Česka míří stále více Indů. Jen v loňském roce to bylo 86 tisíc.

Kateřina Ošlejšková prochází indickou restaurací, která je součástí hotelového komplexu Top Hotelu Praha. Kromě tradičních specialit návštěvníci narazí taky na typickou výzdobu, jako je třeba hinduistický bůh Ganésha.

Projekt restaurace vznikl podle ní jako reakce na přibývající klientelu z Indie. „V poslední době zaznamenáváme větší nárůst počtu ubytovaných hostů z Indie. Během roku se u nás ubytuje tisíce klientů z Indie. Pokud srovnáme loňský rok, tak ten nárůst je pětiprocentní,“ popisuje pro Radiožurnál.

V restauraci pracuje na pozici kuchaře Ravindra Singh Bist, který se narodil v Indii. Do Česka ho přivedla právě pracovní příležitost.

„Bydlím tu asi dva a půl roku. Česko je velice pěkná země. Líbí se mi, že všichni jsou tady tak usměvaví a pohodoví. A hlavně je tu skvělé pivo,“ směje se indický kuchař.

Bonitní turisté

Právě české tradice - jako je třeba výroba piva - lákají indické turisty k návštěvě stále častěji. Spíš než za značkové zboží utrácejí za zážitky či vstupy do památek. Podle mluvčí agentury Czechtourism Renaty Kasalové se Indové liší od ostatních cizinců hlavně tím, že cestují s celou rodinou, tedy třeba v osmi lidech.

„Klasický indický turista jezdí hlavně ve skupinách. Jezdí hlavně za poznáváním, městskou turistikou, odpočinkem a zábavou. Nejčastěji přijíždějí z Bombaje a z Dillí. Patří mezi tu bonitnější klientelu - utrácí zde kolem 4000 korun za den na hlavu. Nejsou ale úplně hojnými nákupci třeba luxusního zboží, jako to zaznamenáváme u Číňanů nebo Američanů.“

Láká je především Praha, kde tráví většinu času ze svého pobytu. V průměru tu stráví zhruba tři dny, pak zpravidla pokračují do dalších evropských měst, jak dodává místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež.

„Indové, když začali cestovat, tak jejich první cestování bylo po vlastní zemi. Pak navštívili svoje příbuzné v zahraničí, což byla druhá vlna jejich cestování. A teprve třetí vlna je cestování za poznáním tak, jako běžní turisté. Když Ind jede do Evropy, tak kombinuje dva až tři body,“ vysvětluje.

Podle něj Indové patří mezi náročnější klienty. Vyžadují totiž kvalitní služby.

„Bydlí v lepších kvalitách hotelu, nebojí se utrácet peníze. Problém je ovšem stravování - oni neradi evropskou stravu. A v podstatě některé indické restaurace jsou na nich úplně závislé, protože jsou z hlediska stravování velmi vybíraví. A vybírají si i ty indické restaurace,“ dodává místopředseda Asociace cestovních kanceláří.

Jižní Čechy a Morava

Že jsou Indové nároční strávníci, potvrzuje i vedení pražského hotelu Jalta. Podle něj si někteří Indové vozí i vlastní kuchaře, kteří připravují jídlo takzvaně na míru. A to i přesto, že v Praze jsou desítky indických restaurací a další přibývají.

Cílem agentury Czechtourism je ale dostat indické turisty i do dalších míst, než jen do metropole, říká Renata Kasalová.

„Pojí se to s tím, že opravdu cestují ve skupinách jako rodina s dětmi. Chceme, aby se cizinci podívali třeba na výrobu skla, do výroby automobilů a podobně. Určitě se o rozvoj příjezdů snažíme, zmínila bych jižní Čechy a Moravu, tedy třeba vinařskou turistiku,“ vysvětluje mluvčí Czechtourismu.

Příjezdové turistice by pomohlo například přímé letecké spojení mezi Indií a Českou republikou, které v nabídce aerolinek stále chybí. Přesto podle odhadů Czechtourismu počet výjezdů z Indie do regionu střední a východní Evropy do roku 2021 vzroste o 60 procent. Jen v Česku by počet indických turistů mohl v příštím roce překonat stotisícovou hranici.