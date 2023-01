Indie nákupem ruské ropy vzkazuje Západu, že nebude plnit jeho přání, vysvětluje indolog Štipl

Indie letos překoná v počtu obyvatel Čínu a stane se nejlidnatější zemí na planetě. Indičtí politici mluví i o ambici převzít pozici nejvýznamnější dílny světa, zároveň ale chtějí prosazovat hlavně zájmy své země a dál například rozvíjejí obchodní styky s Ruskem. „Pro Indii je válka na Ukrajině příliš vzdálené téma. Jakkoli je tím konfliktem veřejnost znepokojena, vládní pozice je daleko zdrženlivější,“ vysvětluje indolog Zdeněk Štipl. Praha 21:23 4. ledna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeněk Štipl, indolog | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Sovětský svaz byl totiž od 50. let jedním z nejbližších spojenců nového státu. Stál na straně Indie v konfliktech, hájil její zájmy na půdě OSN a pomáhal s průmyslovým rozvojem i vyzbrojováním, v čemž pokračuje i Rusko.

„Indie je největší importér vojenské techniky na světě a ještě před pár lety 70 procent pocházelo z Ruska,“ upozorňuje.

Indie mimo jiné uzavírá nové kontrakty třeba na nákup ruské ropy. „Je to rozvojová země, jejíž populace neustále narůstá. Potřebuje budovat průmysl a nakupuje od toho, kdo nabídne atraktivní slevu,“ podotýká s tím, že jde i o vzkaz Západu, že Indie nebude plnit jeho přání.

„Je to země, která je asertivní a ráda by se stala jedním ze světových lídrů, dokonce si už o sobě myslí, že jím je. A i vzhledem ke své koloniální minulosti chce být samostatná, nikým ovlivňovaná nebo postrkovaná,“ dodává.

Závist i nenávist

Indie vede dlouholetý územní spor s Čínou v severních vysokohorských oblastech.

„Ta oblast není demilitarizovaná, ale oba státy se zavazují, že tam vojáci nenosí střelné zbraně. V roce 2020 se tam pobili holemi, je to skutečně brutální až středověký konflikt. A opakuje se neustále, i před pár dny tam bylo nějaké postrkování,“ připomíná Štipl.

„Mnozí Indové závidí Číně její ekonomický úspěch. Ještě v polovině minulého století na tom přitom oba státy byly přibližně podobně.“

„Pohled Indů na Čínu je velmi negativní, skoro bych řekl na úrovni vztahu k Pákistánu, který je od roku 1947 arcinepřítelem. Současně je ale zajímavé, že množství indických studentů před covidem jezdilo studovat do Číny technické obory a medicínu, oba státy jsou také důležitými obchodními partnery,“ poznamenává.

Současně prý mnozí Indové závidí Číně její ekonomický úspěch. Ještě v polovině minulého století na tom přitom oba státy byly přibližně podobně, pokud jde o úroveň gramotnosti nebo rozvoje, po skončení kulturní revoluce ale Čína odskočila.

„Snahy o kontrolu porodnosti jsou v Indii tabu, a to i kvůli programu nucené sterilizace, který probíhal v polovině 70. let.“

„Problém je, že Indie má sice velkou a mladou populaci, ale potřebovala by sofistikovanější pracovní sílu, nejen tu hrubou,“ uvádí Štipl s tím, že vzdělaní Indové vidí nekontrolovaný populační boom jako velkou hrozbu, protože výrazná část populace je chudá a nevzdělaná.

Snahy o kontrolu porodnosti jsou prý ale v Indii tabu, a to i kvůli programu nucené sterilizace, který probíhal v polovině 70. let. „Muži ze slumů tehdy byli odvážení v autobusech do sterilizačních táborů, mluvíme o milionech lidí. A když Indira Gándhíová ukončila výjimečný stav, následující volby drtivým způsobem prohrála,“ popisuje.

Růst populace by se měl zastavit okolo roku 2050 a už nyní zpomaluje. „Hlavní podíl na tom má střední třída, která bohatne a má méně dětí. Chtějí se mít tak dobře, jako se mají jinde, jsou velmi konzumní. Je to vlastně přirozené řešení, jak růst zpomalit,“ uzavírá Štipl.

