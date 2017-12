Nejlepší svatební dárek? Bitcoiny, radují se mladí novomanželé. V Indii rozjeli start-up

Když si Prašant Šarma a Nyty Šríová naplánovali svatbu, rozhodli se, že požádají své hosty o to, aby jim darovali bitcoiny. Pár žije v jihoindickém Bengalúru a založil softwarovou start-upovou firmu. Také řada jejich přátel pracuje pro technologické společnosti. Budoucí manželé se proto rozhodli spojit vlastní profesi se svou rodinnou budoucností. „Vysvětlili jsme to rodičům a ti to velmi dobře přijali,“ uvedl šťastný pár pro BBC.

