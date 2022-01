Inflace zrychlí až na 10 procent. Návrat k normálu čekáme v roce 2023, zní z České národní banky

Také v prosinci míra inflace opět stoupla. Na sklonku roku 2021 to bylo na 6,6 procenta, meziročně nejvíc od září 2008. Nejpravděpodobnějším výhledem je v následujících týdnech podle České národní banky (ČNB) další růst. „Lze očekávat, že inflace zrychlí na devět až deset procent. Pokud to přeteče desítku, tak jen malinko a mělo by to být na několik málo měsíců,“ uklidňuje ředitel měnové sekce ČNB Petr Král. Praha 19:17 17. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Také v prosinci jsme si za své peníze koupili méně než před rokem – míra inflace opět stoupla (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„V dalším období se očekává, že faktory, které nás tlačily nahoru, začnou inflaci brzdit,“ konstatuje Král s tím, že vliv by měla mít stagnující cena ropy a postupné odeznívání problémů globálních výrobních řetězců, které v segmentu průmyslových výrobců inflaci urychlovaly.

„Časem začne působit i probíhající zpřísňování měnové politiky České národní banky, které by mělo zajistit sestup jádrové inflace – tedy inflace běžného zboží a služeb – směrem z aktuálně velmi vysokých hodnot do blízkosti našeho cíle. Toho by měla inflace dosáhnout v první polovině roku 2023.“

Odbornice na světovou ekonomiku a bývalá zástupkyně České republiky u Světové banky Jana Matesová se domnívá, že ještě nelze jednoznačně určit, zda Česko trápí inflace dovezená, nebo způsobená domácími ekonomickými tlaky.

„Velice silný domácí faktor je trh práce, který vyplývá z toho, že česká ekonomika má specifickou odvětvovou strukturu – hodně odlišnou, než která je typická pro dnešní vyspělé země,“ vysvětluje ekonomka.

Potřebu tuzemskou ekonomiku uzpůsobovat tak, aby byla konkurenceschopná, se v posledních dvou dekádách nepodařilo naplnit, upozorňuje a dodává, že posunu brání třeba špatné podnikatelské prostředí, extrémně neefektivní státní správa a řada zákonů: „To jsou domácí faktory, které budou působit i dál.“

Ten, kdo má na účtu víc než tři až šest svých měsíčních nákladů, potažmo platů, měl by přemýšlet nad investováním, radí zakladatel investiční platformy Portu Radim Krejčí: „Do toho rizika budeme muset jít, aby peníze neztrácely hodnotu tak rychle.“

Nejvýhodnější investicí je podle Krejčího v tuto chvíli akciový trh. Naproti tomu nemovitosti nyní nevidí jako vhodnou volbu. Trh je totiž přehřátý:

„Úrokové sazby hypoték jdou nahoru a ceny nemovitostí jsou už teď velmi vysoké. Takže návratnost bytu jako investice už mi přijde poměrně nízká. Také trh s komoditami mi teď přijde trochu přepálený.“

