Co se skrývá pod pojmem inflace? Pokud trvá dlouho, je pro ekonomiku nebezpečná, vysvětlují odborníci

Inflace je dnes často skloňovaný termín. Co ale přesně vyjadřuje, jak ji máme hodnotit a proč ekonomice tak škodí? To vysvětlují v novém pořadu Ekonomické jednohubky na vlnách Českého rozhlasu Plus ekonomové Michal Skořepa a Naďa Bělovská.

Praha 11:52 8. července 2023