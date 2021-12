Ekonomika se příští rok dostane na úroveň před pandemií. Největším problémem bude vysoká inflace

Růst české ekonomiky by měl příští rok zrychlit na 3,9 procenta z letošních 2,5 procenta. Ekonomika by se tak mohla dostat na předpandemickou úroveň. Zároveň by výrazně měla stoupnout inflace na průměrných 5,5 procenta z letos odhadovaných 3,8 procenta. Naopak nezaměstnanost mírně klesne. Vyplývá to z výsledků pravidelného průzkumu ministerstva financí na základě prognóz 14 tuzemských odborných institucí a odhadů analytiků oslovených ČTK. Praha 10:18 26. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Růst české ekonomiky by měl příští rok zrychlit na 3,9 procenta z letošních 2,5 procenta (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle nich bude přitom inflace příští rok zřejmě největším problémem pro českou ekonomiku.

Česká národní banka o procentuální bod zvýšila úrokové sazby. Rusnok mluví o inflačních tlacích Číst článek

„Inflace v roce 2022 citelně zrychlí a bude patřit mezi hlavní makroekonomická témata. Pokud nedojde například k prodloužení odpuštění či snížení DPH u energií, lze začátkem roku čekat citelné zrychlení meziroční dynamiky cen patrně přes osm procent a jednociferná inflace nakonec bude ještě ‚pozitivní výsledek‘,“ uvedl hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler.

O tom, jak vysoká bude průměrná inflace v příštím roce, rozhodnou podle něj data za leden. Podle Seidlera může být inflace příští rok dokonce nejvyšší od roku 1998, tehdy přesáhla deset procent.

Podle odhadů bude příští rok důležitým faktorem zvyšujícím inflaci nárůst cen elektřiny a zemního plynu, který se bude postupně promítat v cenách ostatního zboží a služeb. Inflaci dále posilují problémy v globálních dodavatelských řetězcích, které vedou k zvyšování cen mnoha výrobních vstupů.

Ekonom Švejnar: Lepší by bylo vyčkávat. Skok v úrokových sazbách České národní banky je nešťastný Číst článek

Naopak proti růstu inflace by mělo mírně působit očekávané posilování koruny. Ta by měla příští rok podle odhadů posílit na průměrných 24,9 Kč/EUR z letošních 25,60 koruny za euro. V letech 2023 a 2024 by se podle odhadů měla inflace klesnout ke dvěma procentům.

„Hlavním problémem podnikatelského sektoru zůstávají vysoké ceny surovin a energií, nefunkční a drahá mezinárodní logistika a dlouhodobě i chybějící zaměstnanci. Teprve v roce 2022 se České republice podaří vrátit se na ekonomickou úroveň dosaženou před pandemií, ovšem s nejvyšší inflací za posledních třináct let,“ uvedl analytik ČSOB Petr Dufek. Podle něj bude příští rok průměrná inflace šest procent, v roce 2008 byla 6,3 procenta.

Růst objemu platů a mezd by měl podle odhadů zůstat v dalších letech nad pěti procenty a nezaměstnanost by měla díky ekonomickému oživení nadále klesat, přičemž již nyní je jedna z nejnižších v rámci Evropské unie.