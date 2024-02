Inflace v eurozóně během ledna zpomalila na 2,8 procenta. Přispělo k tomu zlevnění energií

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v eurozóně v lednu zpomalilo na 2,8 procenta z prosincové hodnoty 2,9 procenta. Přispěl k tomu další pokles cen energií, uvedl ve čtvrtečním rychlém odhadu evropský statistický úřad Eurostat. Údaje za celou Evropskou unii předběžný odhad neobsahuje. Brusel 14:48 1. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Inflace v eurozóně v lednu díky poklesu cen energií zpomalila na 2,8 procenta (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Lednová hodnota je v souladu s očekáváním analytiků. Inflace v eurozóně se předloni postupně vyšplhala až na rekordních 10,6 procenta, od té doby už výrazně klesla a přiblížila se dvouprocentnímu cíli Evropské centrální banky. Její prezidentka Christine Lagardeová minulý měsíc uvedla, že banka by mohla v létě snížit úrokové sazby.

Ve srovnání s předchozím měsícem se ceny snížily o 0,4 procenta. Takzvaná jádrová inflace, která nezahrnuje kolísavé ceny čerstvých potravin a energií, zpomalila v meziročním srovnání na 3,6 procenta z prosincových 3,9 procenta.

Bez zahrnutí cen energií, potravin, alkoholu a tabáku ceny meziročně vzrostly o 3,3 procenta.

Nejvíce v lednu v meziročním srovnání vzrostly ceny potravin, alkoholu a tabáku, a to o 5,7 procenta. Z toho ceny čerstvých potravin se zvýšily o sedm procent. Ceny energií naopak jako jediné klesly, a to o 6,3 procenta.

Analytici upozorňují, že i když míra inflace klesla, bez zahrnutí cen energií, potravin, alkoholu a tabáku zůstala vyšší, než čekali analytici, upozornila agentura Reuters. To pravděpodobně posílí argument Evropské centrální banky, že se snižováním sazeb by se nemělo spěchat, i když dalším krokem zůstává uvolnění měnové politiky. To by podle současných očekávání trhu mělo přijít v dubnu nebo v červnu.

Z jednotlivých členských zemí byla inflace nejvyšší v Estonsku, kde činila pět procent. V Chorvatsku spotřebitelské ceny stouply o 4,8 procenta a v Rakousku a na Slovensku o 4,3 procenta. Nejnižší byla inflace ve Finsku a v Itálii, kde činila méně než jedno procento.

Zpřesněnou zprávu s dalšími podrobnostmi a s údaji za celou Evropskou unii zveřejní statistický úřad 22. února.