Inflace je ve Spojených státech největší za téměř 40 let. Stoupla na 6,8 procenta

Míra inflace ve Spojených státech v listopadu vystoupila na 6,8 procenta a je nejvyšší za téměř 40 let. Ve své zprávě to v pátek uvedlo americké ministerstvo práce. Ceny se zvyšovaly u většiny položek, nejvíce zdražily pohonné hmoty, bydlení, potraviny či auta. Výsledek překonal očekávání analytiků, což mimo jiné znamená, že americká centrální banka (Fed) by mohla začít uvažovat o rychlejším ukončení podpůrných opatření.

