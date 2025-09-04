Inflace v srpnu zpomalila na 2,5 procenta z červencových 2,7. Spotřebitelské ceny mírně stouply

Inflace v Česku v srpnu meziročně zpomalila na 2,5 procenta z červencových 2,7 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu, který ve čtvrtek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Meziměsíčně spotřebitelské ceny v srpnu podle něj stouply o 0,1 procenta. Konečnou hodnotu inflace statistici oznámí příští týden ve středu, v předchozích měsících pokaždé svůj předběžný odhad potvrdili.

Jedinou položkou, která ve srovnání s loňským srpnem zlevnila, byly stejně jako v předchozích měsících energie včetně pohonných hmot. Jejich ceny podle předběžného odhadu meziročně klesly o 4,4 procenta. Bez započítání energií by celková inflace v Česku v srpnu vystoupala na 3,5 procenta.

Zpomalení meziročního růstu cen statistici předběžně zaznamenali u potravin, služeb i zboží. Potraviny, alkohol a tabák v srpnu zdražily o čtyři procenta, což bylo 0,9 procentního bodu méně než v červenci.

Ceny za zboží se v úhrnu zvýšily o 1,1 procenta, tempo jejich růstu tak bylo o 0,3 bodu pomalejší než o měsíc dříve. U služeb, včetně vodného, lidé zaplatili v srpnu meziročně o 4,7 procenta víc, v červenci to bylo 4,8 procenta.

Ke zveřejňování předběžného odhadu inflace přistoupil ČSÚ v letošním roce kvůli dlouhodobé poptávce, která přicházela z finančního trhu, zejména z České národní banky.

