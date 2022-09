Bezplatné půjčky nebo inflační balíčky. Firmy se snaží zaměstnaneckými benefity kompenzovat růst mezd

Vysoká inflace a energetická krize ovlivňují i trh práce. Firmy musí přicházet s benefity pro své zaměstnance - rostoucí inflaci totiž většinou nejsou schopné kompenzovat růstem mezd. Svým pracovníkům proto začínají nabízet výhody, které by jim v současné době měly aspoň trochu s financemi pomoci. Praha 21:35 5. září 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Peníze, finance, mince (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Firemní benefity se mění poměrně výrazně. Firmy jsou nucené reagovat na současnou ekonomickou situaci, aby si své pracovníky udržely. Služební notebook, mobilní telefon, stravenky nebo občerstvení v pracovní době zdarma už rozhodně nepatří mezi nejžádanější a ani mezi ty, na které by zaměstnavatelé nové lidi nalákali.

Reálná mzda klesá už tři čtvrtě roku. Po započtení inflace se snížila o 9,8 procenta Číst článek

Zaměstnanci si během pandemie koronaviru navíc zvykli na práci z domova a tedy flexibilní pracovní dobu. Právě to patří mezi požadavky, které mají na své zaměstnavatele nejčastěji i teď, aby lépe sladili svůj pracovní i osobní život.

Dříve oceňovaný týden dovolené navíc je už poměrně běžný benefit. Firmy, které si to mohou dovolit, jdou ještě dál a přidávají třeba ještě jeden až dva týdny volna. Navyšují třeba tak zvané sick days, dny, které si mohou lidé vybrat, když onemocní, a jsou placené. Zájem mají lidé také o zdravotní benefity, například o poukázky do lékáren nebo o nadstandardní zdravotní péči.

Benefity místo přidání

Firmy přichází i s finanční pomocí pro zaměstnance. I když zvyšují svým lidem mzdy, většina firem si nemůže dovolit je navýšit o inflaci, tak aby lidem pokryly navyšující se náklady. Aby o své lidi nepřišly, vydaly se některé firmy cestou vyplácení speciálních finančních balíčků, které nazývají inflačním balíčkem nebo energetickým bonusem, říká manažer náboru a marketingu společnosti ManpowerGroup, Jiří Halbrštát.

„Tím vlastně mohou zaměstnancům přilepšit, stabilizovat je, snížit jejich fluktuaci. A zároveň nemusí učinit dlouhodobý závazek zvyšování mezd plošně všem zaměstnancům, které by si v budoucnu nemohly plošně dovolit, pokud by přišla krize a spadly jim zakázky,“ popisuje manažer Jiří Halbrštát.

Firmy chtějí lidem přidat, ale ne o inflaci. Jsou spíš opatrné, říká analytik pracovního trhu Číst článek

Nejžádanější jsou právě finanční benefity. „Jsou to zejména bezúročné půjčky, příspěvek na dojíždění do práce, benefitka nebo zvyšování hodnoty stravenek a stravenkového paušálu, a to až do maximální výše, která je pro zaměstnavatele daňově optimální,“ potvrzuje Radana Hartošová, vedoucí personálního oddělení poradenské společnosti RSM.

Podle velikosti firem

Například podle společnosti Sodexo je daňově nejvýhodnější stravenka v hodnotě 180 korun.

Nabídku benefitů ale ovlivňuje i velikost firem. Velké firmy většinou nabízejí výhod víc. Malé jsou zase flexibilnější.

„Firmy se snaží reagovat a často nejvíce oceňované benefity nabízejí velké firmy, které si je mohou dovolit a mají také celé oddělení personalistů, které o zaměstnance pečují. Menší firmy mají výhodu v tom, že mohou reagovat rychleji a často dokážou velmi dobře vystihnout, jaké benefity nejvíce ocenili,“ vysvětluje mluvčí společnosti Sodexo, Tereza Knířová.

Právě benefity se stávají v současné době nízké nezaměstnanosti i velkou konkurenční výhodou.