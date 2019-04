Skupina ING zvažuje převzetí Commerzbank, píše německý list. Zájem mají i dvě další banky

Největší nizozemská finanční skupina ING projevila zájem o převzetí druhé největší německé banky Commerzbank. S odvoláním na své zdroje to v úterý uvedl server německého listu Manager Magazin. ING a Commerzbank odmítly tyto informace komentovat. Commerzbank už v březnu potvrdila, že jedná o případném spojení s větším domácím konkurentem Deutsche Bank. Berlín / Amsterdam 21:33 16. dubna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Centrála ING v Amsterdamu | Foto: Robin van Lonkhuijsen | Zdroj: Reuters

Šéf ING Ralph Hamers podle listu v souvislosti s tímto zájmem požádal o jednání s šéfem Commerzbank Martinem Zielkem i s německou vládou, která je se zhruba 15procentním podílem největším akcionářem Commerzbank. Zielke prý sice zahájení oficiálních rozhovorů odmítl, kontakt však zcela neukončil.

Deutsche Bank a Commerzbank potvrdily jednání o fúzi, může vzniknout třetí největší banka v Evropě Číst článek

List Financial Times na začátku tohoto měsíce napsal, že italská bankovní skupina UniCredit připravuje nabídku na převzetí kontrolního podílu v Commerzbank. Podle zdrojů listu by pak UniCredit sloučila Commerzbank s německou HypoVereinsbank, kterou už vlastní. Agentura Reuters uvedla, že UniCredit bude čekat, jak dopadne vyjednávání mezi Commerzbank a Deutsche Bank.

Otázka pracovních míst

Případné spojení Deutsche Bank a Commerzbank vyvolalo v Německu obavy o pracovní místa. ING podle Manager Magazin slibuje, že její převzetí Commerzbank by vedlo ke zrušení méně pracovních míst, než kdyby firmu převzala Deutsche Bank. Zároveň by nizozemská skupina přesunula svou centrálu do Frankfurtu.

Podle Reuters německá vláda podporuje spojení právě s Deutsche Bank spíše než zahraniční převzetí.

Commerzbank působí od roku 1992 také na českém trhu, kde se zaměřuje hlavně na velké a střední podniky. V roce 2007 zahájila v České republice provoz její nízkonákladová pobočka mBank.