Konec plošného postřiku? Speciální zemědělský stroj umí pesticidy zacílit na přesně vytipované místo

U Všestar na Královéhradecku se zemědělcům vůbec poprvé v Česku předvedl speciální inovativní zemědělský stroj na postřik polí. Ten je schopný místo plošného postřiku zacílit pesticidy přímo na rostlinu plevele. Zemědělcům by tak v budoucnu mohl snížit spotřebu jedů i hnojiv a ušetřit náklady.

Z kraje cibulového pole se rozjíždí traktor a za sebou táhne široký třídílný vozík. Za ním jsou na rostlinách vidět v suché půdě malá mokrá místa.

„Vidíme to, že postřikovač rozeznává, kde jsou plevely v porostu cibule, a jen tam pustí postřik toho přípravku, který ten plevel hubí,“ ukazuje obchodní ředitel společnosti Leading Farmers, která stroj do Česka ze Švýcarska přivezla, Václav Jirka.

Na zadní části stroje jsou vidět jednotlivé trysky vzdálené od sebe jen pár centimetrů. Zbytek technologie pracuje pod krytem. Loïc Wüthrich ze Švýcarské výrobní společnosti Ecorobotix proto nadzvedává jednu část vleku a ukazuje ji zespodu.

„Vidíme různé čočky několika kamer – dvě kamery snímají celý prostor, ze kterého si program vytvoří 3D model půdy pod sebou a zacílí tak daný postřik právě na tu jednu rostlinu. Třetí kamera dělá běžné fotografie, ze kterých je pak software schopný rozeznat, o jakou rostlinu se jedná,“ vysvětluje.

Jak to funguje?

Zjednodušeně – stroj lze použít dvěma způsoby. Buď postříká vše kromě dané kulturní plodiny a zahubí to, nebo naopak například hnojivo nebo postřik proti houbám zacílí právě jen na danou kulturní plodinu. Jednoduše postřik se dostává přesně tam, kde ho zemědělec potřebuje.

„Šetříme tím postřikovou kapalinu a životní prostředí, protože množství pesticidu, který jde na půdu, se razantně omezí, o víc než polovinu,“ popisuje Václav Jirka.

Jednotlivé režimy si přímo v traktoru zemědělec nastaví v tabletu, který i jednotlivé úkony zaznamená. „Posílá veškerá data do cloudového řešení firmě Ecorobotix a uživatel si pak může mapy, na kterých je vidět. kde se aplikovalo, kolik se toho aplikovalo, co se aplikovalo, stahovat a podle toho analyzovat výskyt plevelů nebo problémů na poli a jak to bylo ošetřeno.“

Rozezná řadu plodin

Celý proces dokáže stroj dělat při maximální rychlosti 7 km/h. Rozeznat zatím umí například cibuli, cukrovou řepu, řepku olejku nebo špenát a ledový salát.

Využít se dá i na hubení šťovíku, který často zapleveluje pastevní louky. V příštím roce by měla přibýt možnost využití na českém zemědělském specifiku – máku.

Předvádění postřiku přihlíží také zemědělec David Smetana. „Dostupnost chemických látek se nám snižuje a ceny rostou, takže možností je víc, buď tohle, co je tažené za traktorem, nebo aby to bylo samochodné a tak dále, ale samozřejmě je to budoucnost, kam směřujeme.“

Tento konkrétní stroj teď odjede na další předvádění na Moravu a pak zpět do Švýcarska. První stroj v ostrém provozu by se mohl na českých polích objevit ještě letos.