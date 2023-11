Věřitelé Sberbank CZ se možná už v polovině prosince dočkají peněz. Správkyně mezí ně rozdělí 57 miliard

Insolvenční správkyně Sberbank CZ zažádala insolvenční soud o schválení výplaty 57 miliard korun. Peníze si má rozdělit zhruba 16 000 věřitelů, a to formou částečného rozvrhu. Ještě letos by tak všechny skupiny věřitelů mohly dostat 95 procent pohledávek. Výplata by mohla začít v polovině prosince, pokud soud návrh schválí.

Praha 9:36 7. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít