Nelegální zaměstnávání je v Česku stále běžnější, firmám dlouhodobě chybí až 300 tisíc pracovníků

„Celníci odhalili 85 osob při výkonu nelegální práce, nejčastěji při třídění či balení brambor a sklízení jablek v sadech,“ popisuje Radiožurnálu mluvčí Celní správy Martina Kaňková celorepublikový zátah na firmy v oblasti zemědělství a ovocnářství.

Právě manuální a málo kvalifikované práce jsou hlavní oblastí, ve které zaměstnavatelé stále nejčastěji obcházejí zákon.

„Nelegální zaměstnávání se nejčastěji vyskytuje ve stavebnictví, zpracovatelském průmyslu, v odvětví ubytovacích či stravovacích služeb a pohostinství, ve velkoobchodu a maloobchodu, ale také v oblasti oprav a údržby motorových vozidel,“ doplňuje mluvčí Státního úřadu inspekce práce Richard Kolibač.

Od ledna do září odhalili inspektoři 3200 lidi zaměstnaných načerno. To je zhruba o dvě stě více než za celý loňský rok. Tři čtvrtiny z toho byli cizinci ze zemí mimo Evropskou unii.

„Většina z nich byla z Ukrajiny, ale i ze zemí jako je Vietnam, Moldávie, Srbsko, Uzbekistán, Bělorusko či Rusko,“ dodává Kolibač.

‚Neplatí odvody a pojištění‘

Inspektorát práce zatím letos uložil pokuty převyšující 100 milionů korun. Za celý loňský rok to bylo 85 milionů. Jedním z důvodů, proč firmy k nelegálnímu zaměstnávání přistupují, je velmi nízká nezaměstnanost.

„Neobhajujeme to, ale jsme v zemi, kde máme 300 tisíc volných pracovních pozic, a zdá se, že mnoho let s tím vláda není ochotná dělat nic zásadnějšího,“ říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

Mluvčí inspektorátu práce Richard Kolibač ale považuje současnou ekonomickou situaci za zástupný důvod: „Hlavním motivem nelegálního zaměstnávání cizinců jsou ekonomické důvody – tedy neplacení povinných odvodů na pojištění.“

Podle Jana Rafaje ze Svazu průmyslu a obchodu takto uniká státu několik miliard korun měsíčně, a to není jediný problém.

„My víme a zaslechli jsme to od významných českých firem, že už odmítají provádět další významné investice v České republice a přesouvají se mimo naše území. To je mnohem závažnější,“ uvádí.

Zvýšení kvót pro Ukrajince

Řešením by podle něho mohlo být zjednodušení legálního zaměstnávání lidí ze zemí mimo Evropskou unii – například z Ukrajiny.

„Ten proces je velice složitý. Abyste sem dostal zaměstnance z Ukrajiny, tak vám to bude trvat mezi šesti a dvanácti měsíci podle toho, jak se vám podaří projít všemi procedurami. Svaz průmyslu dlouhodobě navrhuje, abychom zvýšili o několik desítek tisíc kvótu z Ukrajiny. Jsou to kulturně, technicky i vzdělanostně blízké národy, které by mohly poměrně rychle přijít a fungovat,“ uzavírá.

Vláda nedávno navýšila kvótu pro pracovníky z Ukrajiny na dvojnásobek – tedy na dvacet tisíc žádostí ročně. Zaměstnavatelé ale požadují ještě více.

Podle odhadů hospodářské komory se navíc příští rok situace na trhu práce ještě zhorší a volných pracovních míst bude až půl milionu.