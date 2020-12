Více Čechů letos nakupuje dárky přes internet. Do obchodních center míří lidé za inspirací i výzdobou

Češi letos výrazně víc nakupují dárky přes internet než v minulých letech. Hlavním důvodem je epidemie koronaviru. Meziroční růst prodejů tak přesáhl podle Asociace pro elektronickou komerci 25 procent. A právě na síti nakupuje letos dárky víc než polovina lidí. Nejčastěji za ně plánují utratit do 5000 korun. Praha 9:16 19. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Polovina lidí přiznává, že do obchodních center míří hlavně za inspirací, pro nakupování stále více preferují internetové obchody (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Podle průzkumu Asociace pro elektronickou komerci a agentury Nielsen Admosphere, do něhož se zapojilo více než 1200 respondentů, v letošním roce výrazně vzrostl počet lidí, kteří nakupují překvapení pro své blízké v internetových obchodech.

„Všechny dárky na internetu letos nakoupí 11 procent zákazníků. Loni to byla necelá 4 procenta, takže jde skoro o trojnásobný růst. Většinu dárku nakoupí online dokonce 44 procent zákazníků, loni to bylo pouze 33 procent. Je vidět, že nejen díky koronakrizi, ale i oblibě internetových obchodů, se nákup dárků hodně přesunul právě na internet,“ říká pro Radiožurnál výkonný ředitel Asociace pro elektronickou komerci, Jan Vetyška.

Na co však epidemie vliv příliš nemá, je částka, kterou lidé chtějí za dárky utratit. Více než polovina respondentů plánuje utratit přibližně stejný obnos peněz jako loni. Každý sedmý pak dokonce plánuje za dárky zaplatit více. Nejčastěji plánují lidé utratit od 2000 do 5000 korun, každý pátý až do 10 000 korun. A nad tuto hranici chce s útratou zajít každý desátý, což je o tři procentní body více než loni.

Obchodní centra

Svou roli však během epidemie sehrávají i kamenné obchody, na které se vztahují přísné restrikce. Podle průzkumu společnosti CBRE polovina lidí přiznává, že do obchodních center míří hlavně za inspirací. Láká je ale i vánoční výzdoba a atmosféra.

Stále více respondentů však přiznává, že jim na obchodních centrech vadí velká koncentrace lidí i nepohodlí kvůli dodržování hygienických opatření.

„Dle výsledku průzkumu navíc část zákazníků nakoupila dárky online, takže letošní návštěvnost center očekáváme o 20 až 30 procent nižší než loni. To jejich provozovatelům umožní koordinovat návštěvníky tak, aby nedocházelo k vyšší koncentraci lidí v určitých částech centra. V případě vyšší vytíženosti jsou provozovatelé schopni rychle zareagovat prodloužením otevírací doby,“ vysvětluje Tomáš Míček, vedoucí oddělení retail sektoru a správy obchodních center ze společnosti CBRE.

Období nákupů

I letos nechávají mnozí nákupy dárků na poslední chvíli. A průzkum společnosti CBRE ukázal, že jde především o muže. Všechny dárky měla na začátku prosince nakoupené jen pětina z nich.

Nejvíce pak Češi podle společnosti Shopet nakoupili v e-shopech na vánoční svátky ve středu 9. prosince - celkem utratili přes 1,5 miliardy korun, a to převážně v odpoledních hodinách. Meziročně si tak připlatili o necelou půl miliardu korun.