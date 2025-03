Internet zažívá rozmach finančních influencerů. ‚Musí splňovat určité podmínky,‘ upozorňuje ČNB

Na sociální sítě nebo Youtube natáčí videa o tom, jak zbohatnout nákupem akcií a dluhopisů. Říká se jim finanční influenceři a podle České národní banky jich v současné době přibývá. Může za to například pokles úrokových sazeb na spořicích účtech, kvůli kterému se chtějí hlavně mladí lidé naučit investovat. Bankovní rada ale varuje - ačkoli se finfluenceři můžou prezentovat jako zkušení finanční odborníci, nemusí tomu tak být. Praha 19:35 13. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na sociální sítě nebo Youtube natáčí videa o tom, jak zbohatnout nákupem akcií a dluhopisů - říká se jim finanční influenceři | Zdroj: Fotobanka Pixabay | ©

Jeden z mnoha českých finančních influencerů, zkráceně finfluencerů, vydává videa na platformě Youtube pod svým jménem Ondřej Koběrský a zaměřuje se v nich na nákup akcií nebo sestavování investičního portfolia. Jeho obsah pravidelně sledují statisíce lidí. Snaží se proto upozorňovat na rizika, která se s investicemi pojí.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Na sociální sítě nebo Youtube natáčí videa o tom, jak zbohatnout nákupem akcií a dluhopisů - říká se jim finanční influenceři

„Byť v sobě má ten investor nebo člověk vnitřního gamblera, tak chci, aby ho ideálně ovládali a nakupovali kvalitu, protože investovat do kvalitních akcií a kvalitních firem je ta nejlepší cesta k dlouhodobému budování majetku. To se snažím více než čtyři roky ve své tvorbě ztvárnit,“ popsal youtuber.

Pravidla pro finfluencery

Ne každý tvůrce je ale zodpovědný a několika jednotlivých stížností na ně už si všímá i Česká národní banka. Ta proto vydala manuál, kterým by se finfluenceři měli řídit. Platí pro ně totiž evropská pravidla Market abuse regulation, neboli nařízení o zneužívání trhu.

Nikdo nechce cenzurovat influencery, tvrdí analytik. Kritizuje nešťastnou komunikaci RRTV Číst článek

„Tuhle oblast jsme přesně chtěli nastínit. Chtěli jsme říct, že i běžní youtubeři a finfluenceři mohou být v určité fázi finančními profesionály. A právě proto by si měli uvědomovat, že jako finanční profesionálové musí splňovat určité podmínky,“ dodává člen bankovní rady ČNB Jan Procházka.

Ty nejpřísnější se u odborníků a profesionálů týkají přímého investičního doporučení, tedy pokud vysloveně vyzývají k prodeji nebo koupi akcií. Pak mají povinnost uvádět například takové údaje, jako je shrnutí základu ocenění nebo metodiky, doba doporučeného trávní investice – takzvaný investiční horizont – nebo plánovanou četnost aktualizací doporučení.

„Ve fázi investičního doporučení musí ta pravidla dodržovat, to znamená upozornit na rizika, na délku a tak dále. Pokud se dopouští už i toho poradenství, tak to už jsou licencované činnosti a na to by měl mít licenci,“ popsal Procházka.

Edukativní videa

Hranice mezi oběma pojmy je přitom tenká. Poradenství se může youtuber dopouštět klidně individuálními odpověďmi v komentářích. Šířit povědomí o tom, že tvůrci mají řadu povinností a velkou odpovědnost, se centrální banka snaží i pomocí videí na svém instagramu. Podle procházky mají videa úspěch.

„My jsme chtěli působit tak, abychom na toto téma upozornili a právě proto děláme edukativní videa, která jsou, myslím, velice povedená a na sociálních sítích sdílí úspěch, což je vyjádřeno počty lajků nebo četností sledování. Je to nadstandardně vysoké proti našim jiným příspěvkům,“ uvedl.

Česká národní banka teď bude chování finfluencerů sledovat a vyhodnocovat. Pokud by osvěta nepomohla, tak nevylučuje, že v budoucnu přistoupí k rozdávání pokut podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu.