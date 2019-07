VIDEO: Kdy bude mít Česko nové jaderné reaktory? ‚Deset let se nekopne,‘ říká Dana Drábová

Po letech dohadů o tom, jak by se měla zaplatit stavba nových jaderných reaktorů, padlo tento týden důležité rozhodnutí. Investory staveb v Dukovanech a možná i v Temelíně mají být dceřiné společnosti ČEZ. Stát by energetické společnosti pomohl získat výhodné úvěry. Klíčové smlouvy by měly být podepsány ještě letos. Jak daleko je k zahájení výstavby? Hostem Interview Plus byla předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Praha 11:34 11. 7. 2019 (Aktualizováno: 12:00 11. 7. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Materiál počítá s tím, že investice by měla být placena skupinou ČEZ - a to jak externím financováním, tak vlastními zdroji. Za určitých podmínek bude však ČEZ moci dceřinou společnost, která bude mít stavbu na starosti, předat státu.

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO)uvedl, že prioritu má stavba v Dukovanech, nový blok by měl mít instalovaný výkon 1200 megawattů (MW). Celkový výkon čtyř dukovanských bloků je nyní zhruba 2000 MW.

Vládní zmocněnec Jaroslav Míl minulý týden uvedl, že pokud nastane změna podmínek, která by znamenala, že investice ČEZ nebude ekonomicky efektivní, stát by firmě tuto ztrátu kompenzoval.

„Cílem není to, že stát na sebe převezme břímě v uvozovkách neúspěchu, ale stát na sebe musí převzít odpovědnost ve smyslu, pokud by stát něco zásadního změnil - ať už v legislativě, regulatorice nebo v čemkoliv jiném,“ uvedl Havlíček. „Předpokládáme, že investorem bude ČEZ a ČEZ do toho půjde i se svým podnikatelským rizikem,“ dodal.

Dukovany do 200 miliard

Podle Dany Drábové je pondělní rozhodnutí vlády zásadní, k samotnému zahájení stavby je ale stále daleko. „Deset let se nekopne,“ řekla ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Hodně se debatuje o tom, na kolik reaktory přijdou. „Myslím si, že odhady, které padají ze strany investora, ze strany ministerstva průmyslu a obchodu a ze strany vládního zmocněnce, mají reálný základ. Dukovanský blok by se měl postavit - a to už je hodně nepříjemná varianta - do 200 miliard. Nabídkové ceny ale budou zřejmě i nižší.“ Drábová míní, že klíčové bude, jak investor stavbu ohlídá.

„Prioritou je dostavět blok Dukovany 5, které by měly postupně alespoň částečně nahradit bloky 1 až 4,“ vysvětlila Drábová.