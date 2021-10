Kompenzace za ceny energií? Plošná pomoc je špatně, je třeba cílit na potřebné, navrhuje Niedermayer

Česká vláda kvůli zdražování energií prosazuje novelu, která by v příštím ruce umožnila snížit DPH za energie na nulu. Už v lednu a v prosinci se daň chystá odpouštět. „Je to špatně, protože to není žádná pomoc, kterou by hodní ministři vytáhli ze svých kapes. Je to využití peněz daňových poplatníků, které by měly být využity efektivně, aby řešily existující problém,“ kritizuje návrh europoslanec a ekonom Luděk Niedermayer (TOP 09). INTERVIEW PLUS Praha 0:10 27. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Podle něj by takový krok byl v rozporu s evropskými pravidly a navíc by finanční podporu dostaly i bohaté domácnosti a také ti, kdo mají ceny fixované. Pomoc je naopak třeba zacílit na ty, kdo ji skutečně potřebují.

Podle ministryně financí za ANO Aleny Schillerové je ale plošná pomoc výhodnější i proto, že odpadne rozhodování o tom, kdo na ni má nárok.

„To by se stejně tak dalo říct, kdyby se vláda rozhodla nedělat nic, aby nemusela o ničem rozhodovat. Stát by neměl fungovat tak, aby to bylo jednodušší, ale aby dosáhl svého cíle,“ namítá Niedermayer ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Premiér Andrej Babiš (ANO) na unijním summitu prosazoval větší regulaci trhu s emisními povolenkami. Evropská komise ale nakonec jen prověří to, zda povolenky nejsou předmětem spekulací.

„Myslím, že ten nástroj funguje. Je otázka, zdali vyvozovat z vývoje, který začal někdy po prázdninách, že ten nástroj selhává a vyžaduje zásadní opravu. To mi připadá trošinku rychlé,“ upozorňuje ekonom.

Prostor pro jádro?

Za zdražováním energií je prý hlavně zvýšená poptávka v důsledku ekonomického oživení a nedostatečné zásoby plynu. Naopak dražší povolenky se podílejí na asi 20procentním zvýšení cen elektřiny.

„Dnešní cenu elektřiny určuje vysoká cena zemního plynu,“ vysvětluje Niedermayer s tím, že ceny emisních povolenek se mnohem razantněji promítají do elektřiny vyráběné z uhlí, která je ale stále levnější než plyn.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová na unijním summitu prohlásila, že Evropa potřebuje nejen více obnovitelné energie, ale také jadernou energetiku. „Problém jádra dnes nepředstavuje to, zda je, či není zahrnuto do takzvané taxonomie, ale ten problém je ekonomický,“ podotýká ekonom.

Velká společenská a politická podpora jaderné energetice totiž kontrastuje s neschopností za smysluplné peníze a ve smysluplném čase postavit jadernou elektrárnu.

„Jsem pro to, aby jaderné elektrárny byly provozovány tak dlouho, dokud budou bezpečné a ekonomicky výhodné. O tom není diskuze. Ale ukazuje se obrovský problém stavět hlavně v západních demokraciích za rozumné peníze jaderné bloky, a proto se jich staví tak málo. Problémy jsou obrovské, výstavba se natahuje a cena se násobí,“ uzavírá Niedermayer.

