Co dřív nevynášelo skoro nic, začíná být zajímavé. Jak investovat v roce 2023?

Uplynulý rok byl ve znamení dvouciferné inflace, která ukrajovala rekordně rychlým tempem z hodnoty peněz. Banky, v nichž má většina lidí své peníze uložené, zvedaly úroky. Bude to pokračovat i v roce 2023? Jaké investice se nejvíce vyplatily v uplynulém roce? A bude se na ně možné spolehnout i v době, kdy se ekonomika dostává do recese? Tématu se věnuje nejnovější epizoda podcastu Peníze a vliv s ekonomickou analytičkou České rozhlasu Plus. PENÍZE A VLIV Praha 10:10 27. prosince 2022

Štěstí měl letos ten, kdo investoval do takzvaných protiinflačních dluhopisů, jejich úrok se odvíjí právě od výše inflace. Co by šlo naopak nazvat investičním propadákem uplynulého roku?

„Jednoznačně se ukazuje, že to je uložení prostředků do kryptoměn a do velmi nekvalitních, klidně i českých dluhopisů. Odborně se jim říká junk bonds,“ říká hlavní analytik společnosti Broker Consulting Martin Novák.

Světem kryptoměn otřásl pád burzy FTX. Hodnota kryptoměn po něm začala rychle klesat. Nejznámější bitcoin se letos propadl téměř o 70 procent.

„Bitcoinu se často stává, že ztratí klidně i 90 procent hodnoty a vůbec bych se tomu nedivil. Pokud něco může růst do nebes, pak to bývá vykoupeno rizikem, že to může spadnout k nule,“ říká ekonom z Metropolitní univerzity Praha Dominik Stroukal.

Podle spolumajitele poradenské společnosti Partners Petra Borkovce se v roce 2023 ekonomika dostane do mírné recese. „Ale žádná úplně velká katastrofa nás nečeká,“ říká s tím, že základním předpokladem k úspěšnému zvládnutí recese bude nízká nezaměstnanost.

Pokud někomu zbývají volné prostředky, pak má podle Borkovce smysl přemýšlet o investování i v roce 2023. Slušný výnos může čekat i na konzervativnější střadatele.

„Dluhopisy, které roky nevydělávaly nic, budou v dalších dvou, třech letech velmi zajímavou investicí. Určitě také bude dobré optimalizovat své peníze na běžných účtech, termínovaných vkladech, spořících účtech“ radí Borkovec.