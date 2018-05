Kam bezpečně investovat peníze? Asiaté už tisíce let věří drahým kamenům

Svět zaplavují takzvané kryptoměny a nejznámější z nich je bezesporu takzvaný Bitcoin. Asiaté už ale po celá tisíciletí věří také investicím do drahých kamenů. A tenhle obchod udělal z některých thajských měst doslova Mekku světového obchodu s nádhernými a často velmi drahými kusy. Investiční poradci přitom tvrdí, že pokud má člověk k ruce opravdového znalce, je to jedna z nejlepších investic, kam v současnosti uložit své peníze. Chantaburi (Thajsko) 18:41 11. května 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Investice do drahých kamenů se v současnosti vyplatí. (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

Tenhle bezstarostný kytarista je to poslední, co můžu bez speciálního povolení natáčet, nebo fotit. Dál už začíná Chantaburi Talad Ploy - asijská obdoba diamantové burzy v Antverpách. Přitom kamer je tu prý skoro dvě stě. Kromě toalet se prodejcům, zprostředkovatelům i zákazníkům dívají pod ruce úplně všude.

„Tenhle modrý lápis je z Afghánistanu. Prodávám dvě různé kvality. Dražší je ten tmavý. Pokud nemáte svého vlastního šperkaře, kupte si ho rovnou zasazený do prstenu - vyjde vás to levněji," nabádá mě slečna Sarí.

Prodává výhradně modrý lápis lazuli a říká, že v posledních letech se tenhle vzácný kámen dobře prodává i rozdrcený na prášek. Thajsko, kam ročně přijede 30 miliónů turistů z celého světa, je podle ní obchodnickým rájem.

Vyváží se i za hranice

„U nás v Barmě najdete ty nejkvalitnější kameny na světě, ale málokdo má na takové zboží peníze, a proto se většina produkce vyváží do Thajska, do Číny a do Singapuru. Tam jsou zákazníci, kteří dobře zaplatí," potvrzuje Radiožurnálu paní Sau-wan.

Její rodinná firma vozí do Thajska barmánský jadeit, o kterém Číňané říkají, že je ještě kvalitnější, než jejich domácí. Náhrdelník v podobě malého Buddhy, nebo náramek, má z tohoto minerálu prakticky každá Číňanka. Jeden z čínských císařů ho dokonce jedl, protože věřil, že tím dojde až k nesmrtelnosti.

A jak skončil můj pokus vybrat kvalitní drahý kámen bez pomoci místních zprostředkovatelů?

„Óóó, to jste nevybral dobře, tohle není drahokam. Je to jen kus skla, ale vybroušený je dobře, co říkáte? Nebuďte smutný, kupte ho. Stojí jen 900 bahtů a ochrání vás před každou nemocí," směje se mladá indická prodavačka. Nekoupil jsem - a ještě ten samý večer nastydl z hotelové klimatizace.