Vyplatí se investovat do pamětních mincí a medailí? Češi čím dál víc ukládají úspory do drahých kovů

Zájem lidí o investiční a pamětní mince roste. Dokazují to statistiky České národní banky. Ta loni vydala nejvíc zlatých a stříbrných mincí za poslední tři roky. Celkem emitovala skoro 133 tisíc kusů. Větší zájem o investice do drahých kovů potvrzuje i Česká mincovna a taky řada aukčních domů. Vyplatí se ukládat úspory právě do mincí nebo třeba medailí? Praha 18:31 17. dubna 2018

„Tady pod položkou 317 vidíme čtyřdukát z benátské mincovny. Na trhu jsou známé čtyři kusy, vyvolávací cena bude okolo dvou milionů korun. Můžeme se potom podívat ještě na banskoštiavnický zlatník z roku 1878. Tento kus je jediný na sběratelském trhu,“ ukazuje Jan Jelínek z aukčního domu Macho & Chlapovič sbírku více než šesti set mincí a medailí, která tento týden (v pátek) míří do dražby. Hodnotu kolekce odhaduje na 100 milionů korun.

„Aukce bude jedinečná v tom, že se jedná o velkou sbírku mincí a medailí Františka Josefa. Jsou to kusy, které jsou vyraženy pouze v jednotkách nebo je to pouze jediný kus, který je znám na trhu,“ vysvětluje Jelínek.

Konjuktura sběratelství svědčí

A právě jedinečnost a tedy i limitované množství vydání často rozhoduje o budoucí ceně mincí, potvrzuje předseda České numismatické společnosti v Praze Zdeněk Petráň.

„Samozřejmě to je vždycky dané tím, že cena té mince je za prvé - kolik je kusů na trhu, z jakého kovu jsou. Vždycky zlatá a stříbrná je dražší než ta měděná, a potom jak je zachovalá, jestli není třeba poškrábaná.“

Zatímco třeba svatováclavský jednodukát stál v době vydání 100 korun, dnes se jeho cena pohybuje kolem 15 tisíc. Podle Petráně se hlad po drahých kovech zvyšuje s růstem ekonomiky.

„Vždycky sběratelství stoupá, když ekonomika šlape a ty lidi vydělávají, spoří a ty peníze, co vydělají, chtějí do něčeho uložit. To zlato je populární a ty zlaté dukáty, do toho teďka začali lidi hodně investovat. Čili, jak začali investovat, tak těch lidí je na trhu moc a tím pádem ubývá zboží a rázem cena zboží stoupá. Takže třeba ty dukáty ještě před deseti lety stály dvacetkrát míň, než stojí dneska,“ objasňuje Zdeněk Petráň.

Stokoruna s Aloisem Rašínem

A nejde jen o dukáty. Zájem roste taky o pamětní mince z ražby České mincovny. Ta jich každoročně prodá desítky tisíc kusů, říká mluvčí podniku Jaroslav Černý.

„Největší zájem je letos o mince s tématikou významných osmiček, které si Česko v tomto roce připomíná. Nabízíme například i dukát k narození dítěte, medaile k promocím. Mezi další zajímavosti patří taky mince z půlkilogramu platiny, které jsou věnovány památkám UNESCO v České republice.“

Ceny začínají zhruba na pěti stech korunách, ty nejdražší se pak dají pořídit za více než 50 tisíc. A například Česká národní banka chce po vzoru ostatních evropských centrálních bank kromě mincí vydávat taky pamětní bankovky.

„Pamětní bankovky budou připomínat významná výročí a události podobně jako pamětní mince a vyrábět se budou pouze jednorázově a v menším množství. Předpokládáme, že v příštím roce vydáme novou stokorounovou bankovku s portrétem Aloise Rašína,“ dodává mluvčí úřadu Denisa Všetíčková.

Investujte u zavedených mincoven

Ne všechny kovy jsou ale nutně vzácné. Zatímco mince razí výhradně jen Česká mincovna, medaile dnes může vydávat téměř kdokoliv. Některé firmy proto lákají zákazníky na předražené zboží, jehož cena se počítá v řádech desítek korun.

„Oni tomu dávají ty certifikáty pravosti, omezené množství - máte na to jen týden, abyste to koupili. Tím tu veřejnost masírujete a vyvoláváte v ní falešný pocit, že si kupují už něco vzácného. Není to investice ale žádná. Jedině, když je to ta mincovna v Jablonci - to je seriózní instituce,“ upozorňuje numismatik Zdeněk Petráň.

Zhodnocení zlatých nebo stříbrných mincí se odvíjí taky od ceny drahých kovů. Například zlatu se v poslední době daří a jeho cena je nejvyšší za necelé dva roky. Podle šéfredaktora serveru Investujeme.cz Petra Zámečníka přesto nejde o jistou investici.

„Zlato - jako kterékoliv jiné aktivum - reaguje na tržní podněty. A je velmi obtížné určit, kdy je vhodný čas k nákupu a kdy je vhodný čas k prodeji. Například kdo se pokoušel spekulovat na růst ceny zlata v době předešlé finanční krize a nestihl nakoupit a následně prodat včas, tak na tomto obchodě pravděpodobně prodělal,“ říká Zámečník.

Jen pro srovnání - na podzim 2011 stála jedna unce zlata skoro 1900 dolarů, dnes je cena zhruba o třetinu nižší.